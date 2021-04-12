交流站：你接种疫苗了吗？

4月2日，我遵照安排注射了第二剂冠病疫苗，完成了疫苗接种程序。据报道，截至本月3日，我国已注射约152万剂疫苗，当中约105万人接种了第一剂，其中逾46万8000人已完成第二剂。这个数目逐渐增长，为国人在不久的将来能更安全地进行社交活动，铺垫更坚实的基础。

然而，从坊间传闻，到公众通过广播表达对接种疫苗的疑虑，甚至有人认为受到逼迫接种而怨恼，实在有必要加以反驳。政府是鼓励注射疫苗，但绝对没有强制，人们完全有选择的自由。人们若对疫苗有置疑和顾虑，主要还是关注自身健康的考量。

接种疫苗是政府为了国民健康，而大费周章并谨慎安排筹划的一件大事。从开始大事宣导解释并劝导人们接受，到后来推行接种的安排和步骤绝不马虎，无不是为人们的健康与福祉着想。

接种疫苗是个冒险的决定吗？这里就以我两回接种的经验，与大家分享。

已登记接种的人按指示来到指定场所，经过身份确定与测量体温后，进到里头就是周全而详细有序的登记工作，对接种者新近的健康状况与过去的病历都详细查询，以确保身体适合接种。任何疑问都马上请轮值医生作更深入的了解。笔者建议，年迈者若对自身病症不甚明确，应携带所服用的药物供参考。服用某些药物者，是不适宜接种疫苗的。医护人员还会提醒，注射后可能产生的身体反应，例如肌肉酸痛、疲倦、发烧等，也提供相关册子作参考备用。

一切就绪后就可以开始，注射时间不过短短三四秒。注射之前，护士会再一次提示接种后的可能反应，以及指导如何应对。注射前有任何疑问，都可以再次提出厘清。执行注射者是有经验的医护人员。我与好些已接种的友人都觉得，注射时没有什么痛感。

接种后就会被安排在有间隔的座位上休息观察半小时，以防身体出现突发的不适反应。等到确定身体没有问题后，再确认身份领取接种证明书后就可以离开。接种到此圆满结束，就是那么简捷的一回事。

目前手机流传不少有关疫苗接种的信息，真假莫辨，易受干扰。大家应该对政府对疫苗的管制有信心。我们的确很幸运，政府在国民卫生与健康的事情上，向来是重视、谨慎与负责的。我们也应该就自己的健康，和所关爱的人肩负起该担的责任。