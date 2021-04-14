交流站：盼职总超市给予更多优惠

《联合早报》3月底报道，巨人超市将额外投资400万元，延长降价计划至今年年底。这是件令人惊喜的事。

我家是职总平价合作社的忠诚客户。40多年来，家中饮食材料和日常用品，有一半是向职总平价购买的。

回顾上世纪70年代，职总平价的物品价格，多数比其他超市便宜，分行地点与营业时间很方便顾客，超市附近还设有提款机。我和许多囯人一样，十分依赖职总平价的优惠食品与恒常供应。它是新加坡人生活中不可或缺的一部分。我一直以来也深信，职总平价的经营初心是照顾市井小民的生活需要，而不是以盈利优先。

可是，自冠病疫情暴发后，也许是因为全球货物供应链深受影响，各超市里的物品价格有上无下，包括职总平价。我发觉一些规模比职总平价小的超市，货价一般和职总平价差不多，有些物品的价格甚至更低。

疫情促使人们对超市的需求扬升，超市净利大增。有的业者给员工多一点花红；他们辛苦了一年，多些花红是应该的。

职总平价若因疫情而盈利有所增加，或许能够考虑回馈一些给年长囯人。

职总平价目前每个星期只有三天让年长国人享有购物优惠：周一是建囯一代享有3%折扣；周二是乐龄人士享有2%折扣；周三是建囯一代与立囯一代享有3%折扣。其他一些超市让乐龄人士在周三购物享有3%折扣，比职总平价优惠。

因此我建议职总平价考虑在这段特殊时期，让年长者每逢周五购物享有折扣，优惠率可提高到4%至5%，每天购物顶限为200元。

职总平价在新加坡建国进程中扮演积极的角色，希望它会越办越好，也希望管理层不忘为民服务的精神。