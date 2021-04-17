职总平价会继续为年长者提供折扣 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月17日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 我们感谢戴先生多年来的支持，以及他提出的给年长国人更多折扣的建议。职总平价一直致力于降低生活成本，确保所有人都能买到负担得起的日常必需品。我们已推出多项措施，以满足社会不同阶层的需要。正如戴先生所指出的，我们有乐龄人士、建囯一代和立囯一代的优惠计划。去年，这些优惠计划为年长者节省了超过770万元，我们已延长优惠计划一年，预计今年将让年长者省下超过1000万元。年长者在平时工作日就可享有这些专属折扣，不必在人群拥挤的繁忙周末上超市。此外，我们也经常在节日给予折扣，并举办其他主题促销活动，帮助顾客进一步节省开支。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 年长者 交流站 联合早报 职总 职总平价 优惠 乐龄人士 超市 答复 回扣 年长国人 必需品 LinkPoints 宏惠积分 FairPrice on Wheels 流动超市 领养狗面对的问题 早报网谈