职总平价会继续为年长者提供折扣

我们感谢戴先生多年来的支持，以及他提出的给年长国人更多折扣的建议。职总平价一直致力于降低生活成本，确保所有人都能买到负担得起的日常必需品。我们已推出多项措施，以满足社会不同阶层的需要。

正如戴先生所指出的，我们有乐龄人士、建囯一代和立囯一代的优惠计划。去年，这些优惠计划为年长者节省了超过770万元，我们已延长优惠计划一年，预计今年将让年长者省下超过1000万元。年长者在平时工作日就可享有这些专属折扣，不必在人群拥挤的繁忙周末上超市。此外，我们也经常在节日给予折扣，并举办其他主题促销活动，帮助顾客进一步节省开支。