交流站：借助科技加强交通执法力度

4月15日中午，大巴窑战备军人协会停车场出口处的斑马线发生严重车祸，六岁孩童卷入车底昏迷送医。斑马线车祸在岛内已经不是偶发，几乎隔三岔五就有见报。

电动踏板车事故频发，众怒之下一禁了之。暴发冠病疫情后，脚踏车再度兴起，也渐渐让行人发出喊打之势。

但是，交通安全并未得到根本改善。现在的情况就像按下了葫芦起了瓢，停下电动踏板车，来了脚踏车；正要对脚踏车下手，好像汽车事故又蹿了上来。

表面上看，各种交通事故都由交通工具造成。电动踏板车横行时，是由电动踏板车引起的。脚踏车快速飞蹿，是由脚踏车造成的。公路事故多发，是由汽车或电单车导致的。

然而，无论是汽车与脚踏车的矛盾，还是汽车与行人的矛盾，抑或是脚踏车与行人的矛盾，归根结底都是人与人之间的矛盾。

交通工具好比一把锋利的刀，它本身没有对错，拿进厨房切菜就是菜刀，拿去行凶就是凶器。到底是菜刀还是凶器，完全是人的问题。

因此，怪罪交通工具本身，其实是弄错了方向，失去了真正的焦点。

说回到斑马线车祸的话题。前几天我骑脚踏车带孩子去补习中心，通过宏茂桥3道的绿灯后，还要过左转道路的斑马线。

当时还有一个男子骑着脚踏车在我的正前方，我们一前一后相距一米左右。男子举手示意要过斑马线，快速接近的两辆小车减速但没停下，男子快速通过。

我有些不放心，继续举手示意，但是那两辆减速的小车却在斑马线前突然加速冲过。还好我向来谨慎，每次都确认汽车减速停下才过斑马线。

我已经不是一两次遇到这种情况，而是经常遇见。

行人闯红灯也是。很多行人常常抱有侥幸心理，不等红灯变绿，瞅着所谓的“时机”就冲过马路。

矛盾因此而来。驾车的赶时间，行人也赶时间，都不想放慢速度等待，谁也不让谁，事故自然就发生了。

这些行为也带给小孩子非常不好的示范作用和心理暗示。每次带孩子在斑马线前遇见车子无视举手示意，快速强行通过斑马线，或者遇见行人闯红灯，刚开始我孩子还会问：“为什么我们举手了，他还不让我们先过斑马线？”“他们这是不对的，对吗？”

次数多了，孩子也就见怪不怪，现在即使遇到汽车违规、行人违禁，也不再吭声。

孩子不再吭声，我怕的不是孩子对违禁违规行为本身的静默，而是担心他们渐渐会去从众、会去效仿，形成一个恶性循环。

因此，解决交通安全事故问题，规范各种交通工具的管理和使用是一方面，另一方面更要提高执法力度，提高违法违规的成本。

很多人心存侥幸，不断违反交通规则，不是因为我们的法律法规不完善，而是觉得违法违规的成本太小或者没有成本。

法律法规制定得再多再完美，如果大家不遵守、执法不到位，也是形同虚设。既然大家都同意为了维护公众安全，允许政府在公共场合安装摄像头，那我建议除了引导和教育交通工具使用者合理合规使用交通工具，政府更应该借助科技降低执法成本，在交通要道和路口安装智能摄像机，自动捕抓违法违规行为，加大执法力度，坚决取缔，提高交通工具使用者和行人的违法违规成本。

如此，才能真正营造一个安全的交通环境。