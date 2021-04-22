交流站：55岁的诱惑

人心不足蛇吞象，人的欲望是无穷无尽的，尤其是手头上多了一些钱后。

很多人在55岁时，在保留公积金的退休存款后，都可以选择一次过或分多次提取普通和特别户头的余额。

手头上有了这些“余钱”，无论多少，藏在内心深处的欲望很自然就会浮现出来。

中年大叔被年轻貌美的外来女子骗钱的事件时有所闻。很多人都知道55岁能领取公积金，所以50多岁的人自然成了那些有心人下手的目标。55岁有些余钱的人要有自知之明，要经得起诱惑，毕竟色字头上一把刀，越发艳丽的东西，越是剧毒无比。

55岁领取了公积金，就把自己当赌神的大有人在。身上多了些钱投注马票、多多已不过瘾，光顾赌场再上赌船终成瘾，最终赌神没当成，却成了烂赌鬼，把剩余的人生都赔上。

55岁拿了大笔的公积金，就梦想把它翻倍的人也很普遍。手握大笔资金，就以为自己是投资家，股票、外汇、贵金属、期货等等无一不沾，美其名是投资，其实连投资、投机和赌博都分不清。做梦终有梦醒时，只怕到时翻倍不成反折半。

55岁前的一些国人，能够丰衣足食就感到很幸福很满足了，其他的一切都是奢侈品。55岁手上多了一些钱后，之前的奢侈品马上成了必需品，名包、名衣、名表、名车样样买，表面看似风光，其实口袋里光光。

公积金不是不能花，但要花得有价值。毕竟工作了大半辈子，偶尔宠宠自己是无妨，重要的是要清楚知道什么是想要的，什么是需要的。

55岁以后的路，说长不长，说短不短。虽然65岁后每个月可以领取退休金，但是天有不测风云，人有旦夕祸福，多个钱防身，让晚年生活过得无忧无虑，悠哉闲哉，岂不是更好吗？

到了55岁，如果条件好，就让公积金继续留在户头里赚取利息，会是更明智的做法。

蛇吞象的结果不是让象给踩死，就是让象给噎死。失控的欲望会让人一无所有。