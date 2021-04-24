交流站：正视网上兜售药物的乱象

近来，我经常在社交媒体看到许多人兜售西药，特别是用来“治疗”消化系统的药物。就上述药物而言，通常都跟胃酸倒流或胃涨之类的症状有关。

促销这些药物的有很多是年轻人。他们的促销手法都过于急功近利，本身又不曾受过严格和正规的医学训练，凭着一知半解的知识，就在社交媒体尤其是面簿上大事推销胃药。

我奉劝广大消费者三思，勿随意在网上购买这类药物。倘若感觉肠胃长期不适，应该尽快就医，千万马虎不得。最好的做法莫过于征求专科医生的意见。

很多时候，医生会建议病人直接去照胃镜。唯有通过这项简易的手术，方能精准检测出胃部到底出了什么状况。如果发现胃、食道或十二指肠内有息肉生长，医生就可以当场把它们切除掉，还可以顺便抽取肠胃的组织样本去化验。

化验结果会确认肠胃内是否存有幽门螺旋杆菌，那是胃溃疡的罪魁祸首。

更甚于螺旋杆菌感染的是，我们的胃部在某些特殊情况下会演变出“肠化生”的现象。如果处理不好，将导致胃癌和死亡。

一味胡乱食用网上购买的胃药，有时不但无济于事，反而会弄巧反拙，结果损害自己的健康，得不偿失。我的哥哥就有类似的惨痛经验。

总而言之，身体有任何不适，最好是看医生，由医生决定须要吃什么药。推销员毕竟不是医生，无法也没有资格为消费者做任何诊断。

切记，千万不要被网上推销员的危言耸听所引诱和蒙蔽。实际上，他们绝大多数急于占消费者的便宜。

也希望卫生部能正视日趋严重的网上兜售药物问题。