交流站：应多鼓励以无现金付款

日前我在住家附近超市的自助付款机前，看到排前面的顾客竟然一次过投入共400枚5分钱硬币（总共20元），来支付约15元的货品。

自助付款机不仅接受了全部5分钱硬币，还找回一些纸钞票和非5分钱硬币给那个顾客。由于自助付款机须花更多时间来计算那么多硬币，导致排在后面的顾客久等。那名顾客频频向排在后面的人道歉，说5分钱硬币全是别人给的，而且5分钱硬币也是钱，可以用就用。

这名顾客一定认为，有机会用掉所有400枚5分钱硬币，还换取了一些钞票；而且是机器算钱，不会给任何脸色看，这么做没什么不妥。

但是，以那么多枚硬币（尤其全是5分钱硬币）付款，或者自助付款机允许一次过收取那么多硬币，是不是合乎常理？答案可能见人见智。虽然这让那名顾客有机会用掉那些5分钱硬币，但这么做会不会给商家带来处理这么多硬币的麻烦？后面排队以现金付款的顾客，会不会收到很多从自助付款机找回的5分钱硬币呢？

虽然5分钱硬币也是钱，也非完全用不着，但毕竟流通性比较低。有些快餐店的食品价格和超级市场的货品价格，还是以5分钱为尾数。顾客如果支付现金而不想找回5分钱硬币，可能就得买双份的食品或货品了，否则只能无奈收下5分钱硬币，以后再看有没有机会花掉。

我认为，顾客如果不想收到5分钱硬币，商家也不想烦恼的话，最理想的做法还是多鼓励顾客以无现金付款。有些人可能不习惯或不喜欢以手机付款，因为觉得麻烦。其实，现在很多银行的提款卡都有免输入密码付款功能，只须把提款卡放在机器上面触碰一下就行了，不必接触钞票和硬币，这对顾客和商家来说都很卫生和方便。