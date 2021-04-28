交流站：中小企业用好人力资源谋求发展

4月20日参加了一场网上交流会，人力部长杨莉明参加并在线上跟参与者互动。有些企业负责人的问题比较尖锐，但部长的回答中肯，巧妙又到位，就是不知道提问者有没有真正听明白。

目前，许多企业在运营方面所面对的最头痛问题就是员工短缺。原因一来是去年冠病疫情期间，很多外籍员工因为担心疫情或受家乡亲人的召唤或其他原因，陆续辞职回国；二来是很多企业去年耽误的订单，今年都在赶时间、赶进度补上。这样一方面是人手供应不足，另一方面是人力需求持续增加，企业的日子就很难过，可以说比没生意更难过。

如果市场上本来就没生意或生意萎缩，企业负责人还自我安慰已经尽力，大家都一样受影响；现在明明有生意却雇不到人，那真的很难受。尤其不久前又宣布收紧我国对印度入境者的边境管制，这对那些面对人手短缺的企业来说是雪上加霜。

我相信人力部长了解目前人力市场上的动向。在回答环节，部长提出了所谓“给予员工更高的薪酬待遇”的建议，希望中小企业借此吸引更多本地员工加入。说到这里，我仿佛看到很多企业负责人连连摇头。目前，市场上高薪挖人的现象层出不穷，特别是一线员工，几百元的加薪让他们毫不犹豫就跳槽了。

可以说，一些规模相对较大的企业更深受其害，因为这些企业内部比较有系统，涉及调整薪水等事项不能够轻举妄动，随意行事，导致一些好员工就此流失。如此一来，员工和管理层的关系开始变得紧张，甚至产生“信任危机”，不知谁会是下一个丢出辞职信的员工。

其实，部长真正鼓励的绝不是让企业简单地以高薪雇人这么简单的招数。要知道，企业以高薪请到的人才，不一定能够一直安心留在企业里。时间一久，企业很可能会被打回原形。

我认为，部长真正想要表达的意思是：企业能不能踏踏实实地分析目前的内部情况，在流程方面是否可以改进？工作岗位职责说明是否重新调整到更清晰完整？哪些工作或流程是多余无用的？这样重新设计工作并针对性加强对员工培训，员工的新技能提升了，或者把同样的技能提升到更高的层次。总之，就是员工能给企业创造的价值更大了。

如此一来，给员工加薪也就变得顺理成章，合情合理了。同时，这样的加薪才是企业负担得起，并有助于长期留住人才的做法。