公园局严厉看待 违反安全管理措施行为 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月28日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 我们感谢读者的投函。自冠病疫情暴发以来，国家公园局就注意到花园、公园和自然保护区的访客显著增加。我们已借助科技监测这些场所的访客人数，包括在必要时使用访客统计系统和无人机，并向公众提供有关访客人数的最新信息。公园局也积极管理这些场所的人流情况，调派职员和安全距离大使巡逻公园，实时监控热门地点的人潮，并提醒访客遵守安全管理措施。当我们发现访客没有遵守安全管理措施时，我们会加以劝说，提醒他们社交聚会的人数限制和保持安全距离。必要时，我们会采取执法行动。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 交流站 联合早报 国家公园局 公园局 公园 答复 自然保护区 福康宁公园 口罩 安全管理措施 安全距离大使 安全距离 safedistparks.nparks.gov.sg 新电信不应强硬推销免费服务 地铁站厕所上锁乃恶作剧