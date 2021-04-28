公园局严厉看待 违反安全管理措施行为

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月28日 5:00 AM

字体大小:

我们感谢读者的投函。自冠病疫情暴发以来，国家公园局就注意到花园、公园和自然保护区的访客显著增加。我们已借助科技监测这些场所的访客人数，包括在必要时使用访客统计系统和无人机，并向公众提供有关访客人数的最新信息。

公园局也积极管理这些场所的人流情况，调派职员和安全距离大使巡逻公园，实时监控热门地点的人潮，并提醒访客遵守安全管理措施。当我们发现访客没有遵守安全管理措施时，我们会加以劝说，提醒他们社交聚会的人数限制和保持安全距离。必要时，我们会采取执法行动。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容