公园局严厉看待 违反安全管理措施行为

我们感谢读者的投函。自冠病疫情暴发以来，国家公园局就注意到花园、公园和自然保护区的访客显著增加。我们已借助科技监测这些场所的访客人数，包括在必要时使用访客统计系统和无人机，并向公众提供有关访客人数的最新信息。

公园局也积极管理这些场所的人流情况，调派职员和安全距离大使巡逻公园，实时监控热门地点的人潮，并提醒访客遵守安全管理措施。当我们发现访客没有遵守安全管理措施时，我们会加以劝说，提醒他们社交聚会的人数限制和保持安全距离。必要时，我们会采取执法行动。