交流站：让减少使用塑料袋成为习惯

前阵子上网订购了一台电风扇，收到货时对电商的专业包装手法大为惊叹。箱子外结结实实地裹了一层层的黑色保鲜膜，剥开保鲜膜还有两层气泡塑料袋。箱子里的风扇零件分门别类地以塑料袋包住，不同的塑料袋还以纸板和泡沫板隔开。组装过程中，每拆开一包零件，都是一个空塑料袋的诞生。当我欣赏组装完毕的风扇时，背后却有一堆小山般的塑料垃圾等待处理。看来，停止滥用塑料袋已是刻不容缓。

政府不久前宣布，将实行超市一次性塑料袋收费制，国人一时议论纷纷。

以邻国马来西亚为例，吉隆坡早在2017年就已经实施无塑料袋措施，全马在2019年正式禁止购物中心和零售商店使用一次性塑料袋。民众在索取可降解的塑料袋时，须缴付20仙（新元6.5分）的污染环境费。槟城从2021年起，周一至周三强制实施无塑料袋，即有钱也买不到，周四至周日索取塑料袋的费用将提升至1令吉（新元3角3分）。当每一个塑料袋都必须付费时，消费者为了节省便会在购物时自携袋子。久而久之，购物时自带足够的袋子成为一种习惯，马国民众已不觉得麻烦，也没有怨言。

无塑料袋，那垃圾怎么丢，厨余怎么装？马来西亚人怎么没有这些烦恼？

其实很多人都有一个迷思，装垃圾和厨余必须用购物时领取的美美的塑料袋。环顾周遭，我们从来都不缺用过的包装袋，小的有薯片袋、饼干袋、杂粮袋，大的有米袋、洗衣粉袋，还有随网购和外卖而来的各式各样的塑料袋。处理这些包装袋、塑料袋的最好方法，就是用来装垃圾，两种垃圾一并丢弃，两全其美。

在超市挑选散装蔬果时，如果分量不多，可以在同个塑料袋里装两三种蔬果，将各自的价格标签统统贴在同一个袋子上，以减少袋子的使用。回到家，只要将胶带和价格标签小心撕下，就可以把袋子收集起来重复使用，比如下回购物时带上，分装大袋装的谷粮肉类，装厨余也很合适。

推行任何措施要避免陷入极端思维，我们无法完全杜绝塑料袋，那就设法做到宁用一个旧塑料袋，也不浪费一个新塑料袋。

两年前，当我下定决心不再跟任何商家索取塑料袋时，我掏钱买了一包100片装的塑料袋。由于是自己买的，所以省着忍着不舍得用，再三搜索四周真的扒不出袋子时，才心不甘情不愿地抽出一个来装垃圾，而且必须经过无数次碾压直到垃圾登顶，才算是物尽其用。现在这包塑料袋瘦成一半，还静静地躺在厨房一角，可见如果有决心，要找垃圾袋的替代品也不是太难的事。真希望这包塑料袋能一直陪我到老。

习惯除了需要时间好好培养，也要有权威的督促和刑罚的威吓。比如冠病疫情初期的强制戴口罩，好些人嫌辛苦麻烦不配合，政府只好软硬兼施，又是派免费口罩又是开罚单。看看如今，大家走出家门都会不由自主地随手拿起口罩，就像带钱包和钥匙一样自然。只不过一年的时间，就迎来春风拂面遍地花开，人口一罩大家安心。停止使用一次性塑料袋也应该立法和教育并施，果断开展以尽快成为人们的习惯。

减少使用一次性塑料袋只是一个开始，接着我们还可以推行减少使用一次性容器、一次性餐具、吸管、保丽龙盒子等等。不让一次性塑料品在地球上泛滥成灾，靠大家的配合和坚持，就让我们从尽力减少开始吧！