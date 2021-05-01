厘清冠病疫苗效果的真相

连日来出现了好几起完成两剂冠病疫苗接种，预计该有免疫力却确诊染疫的案例，令人忧心。其实，这种情况并不意外。卫生部文告每一次都会补充说明，冠病疫苗的保护力并非百分之百。换言之，有漏网之鱼的可能性是确实存在的。

然而，这既是一场医学与临床数据的征战，也是一场心理博弈。疫情当头，人心惶惶，单纯的一句“保护力非百分之百”，非但不能安抚人心，还会影响至少两成尚未决定是否接种的国民为之却步，也可能让原本决定接种的人改变主意。新加坡政策研究所最近公布的调查结果显示，有13%的人表明没有接种意愿。若是如此，大家期盼的群体免疫境界将不易实现。