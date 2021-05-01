厘清冠病疫苗效果的真相 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月1日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 连日来出现了好几起完成两剂冠病疫苗接种，预计该有免疫力却确诊染疫的案例，令人忧心。其实，这种情况并不意外。卫生部文告每一次都会补充说明，冠病疫苗的保护力并非百分之百。换言之，有漏网之鱼的可能性是确实存在的。然而，这既是一场医学与临床数据的征战，也是一场心理博弈。疫情当头，人心惶惶，单纯的一句“保护力非百分之百”，非但不能安抚人心，还会影响至少两成尚未决定是否接种的国民为之却步，也可能让原本决定接种的人改变主意。新加坡政策研究所最近公布的调查结果显示，有13%的人表明没有接种意愿。若是如此，大家期盼的群体免疫境界将不易实现。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗 疫苗接种 疫苗效果 肥胖 高血压 抽烟 身心健康 免疫系统 预防骨痛热症须清除积水和消灭蚊子滋生地 早报网谈