交流站：洪鼎良一二事

泣闻好友洪鼎良离开了这个世界，心恸不已。

1987年认识阿良的一幕幕浮现眼前，我俩是惺惺相惜，一见如故，无话不说，所以成了知交。

那时老旧的咖啡店有走向夕阳行业的趋势：老旧笨重的石桌，千遍一律的小贩摊位，煮炒烟味弥漫，旧式的煮水和制冰设备，地板油腻腻，让打领带的白领阶级不想踏入咖啡店。

当时阿良依父亲指示守着咖啡店，但他不甘寂寞，跟我提起他要改变改良咖啡店行业的想法，我参与提了一些意见。

阿良的父亲洪茂行说，他做咖啡店已经20多年，要改早就改了。但是，毕竟阿良是他最疼的接班人，最后接受了阿良的意见。洪老先生花了几万元，开始在三龙街的咖啡店做一些试验性改变：把桌椅换成容易清洗的玻璃纤维桌子，地板换成防滑的，在摊位上方安装强力吸油烟机，升级半自动化的煮水器和自动制冰设备；除了保留两三个老摊位，他只接受自己尝过的美食的经营者入驻。结果，三龙街咖啡店的生意上升了200%。我们都非常欣喜，洪老先生也更支持阿良的改革计划。

洪鼎良自知学历不高，很想提升自己。我先后介绍他去新加坡管理学院学习短期课程，也推荐他去上讲课生动有趣的曾昭谷导师和李文博士的短期巿场行销课程。他开始不断改变和学习，每天坚持做笔记，学习精神非常好，举一反三的能力令人惊叹。他也注重三个孩子的学习，曾让三个孩子来上我举办的三天魔鬼兵团激励课程。

有了咖啡店成功改革的经验，我们朋友一直鼓舞洪鼎良继续加油，毕竟咖啡店不能走回头路。他也信心满满，对咖啡店现代化规划更进一步的发展。

在接受一些房地产、税务和法律专家的意见后，完全现代化的碧山咖啡店开幕，为我国咖啡店现代化立下里程碑；义顺咖啡店更进一步奠定老旧咖啡店从夕阳行业走向光明进步的道路，澈底突破了传统。

洪鼎良继续努力学习，也曾支持好的培训机构和杂志，出资成立了“老板联谊会”，举办免费讲座至今，不断邀请各界老板好友分享成功经验与经历，让更多受华文教育的工商老板和员工受益匪浅；也成立了青年组，让更多青年有机会更快吸取实际经验，比别人少走弯路，进步更快。

同时，他也把自己的学习笔记结集出版《老板出招》等好几本书，与大家分享自己的成功细节。每每阅读他送给我的书本，总觉得他的一举一行功德无量。

洪鼎良不只在自己的咖啡店经营亲力亲为、精益求精，也积极参与社会活动。他为人非常忠厚，常常自掏腰包协助很多需要帮助的人，特别是咖啡店的摊主员工，帮助大家渡过难关，所以备受大家尊重与爱戴。

今天大家称阿良为“咖啡店大王”，真是当之无愧。