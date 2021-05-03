两项措施提高低薪工人收入

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月3日 5:00 AM

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我们感谢何先生关于提高低薪工人工资的投函。

政府也希望提高低薪工人的工资。因此，我们以多种方式帮助他们，而两项主要措施便是就业入息补助计划和渐进式薪金模式。

通过让所有在工作的低薪工人收入增加高达三成，就业入息补助计划提供了广泛的帮助。所有月收入低于2300元，并符合其他条件的工人，都可领取就业入息补助。事实上，他们之中许多是自雇人士。最低工资制可能帮不到他们，但就业入息补助计划却能帮上忙。自2007年以来，政府已发放超过77亿元给近93万名低薪工人。

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