两项措施提高低薪工人收入 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月3日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 我们感谢何先生关于提高低薪工人工资的投函。政府也希望提高低薪工人的工资。因此，我们以多种方式帮助他们，而两项主要措施便是就业入息补助计划和渐进式薪金模式。通过让所有在工作的低薪工人收入增加高达三成，就业入息补助计划提供了广泛的帮助。所有月收入低于2300元，并符合其他条件的工人，都可领取就业入息补助。事实上，他们之中许多是自雇人士。最低工资制可能帮不到他们，但就业入息补助计划却能帮上忙。自2007年以来，政府已发放超过77亿元给近93万名低薪工人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 交流站 人力部 联合早报 渐进式薪金模式 工人 低薪工人 收入 答复 劳资政 工资 薪金 园景业 最低工资 就业入息补助计划 Workfare Income Supplement 最低工资制 站长的话 疫苗接种是4月份热门话题 洪鼎良一二事