交流站：磨练接班人日后挑重任

总理李显龙4月23日宣布内阁重组，对15个内阁部门中的七个进行人事调动。

受影响的有财政部、教育部、贸工部、卫生部、人力部、交通部、通讯及新闻部。这七个部门中除了通讯及新闻部较小外，其他六个属于大部，所以是一次内阁大变动。

这次的人事调动将从5月15日起生效。新人选是财政部长黄循财、教育部长陈振声、贸工部长颜金勇、卫生部长王乙康、人力部长陈诗龙医生、交通部长易华仁、通讯及新闻部长杨莉明。多位高级政务部长、政务部长、次长也在这次的改组中出任新职。

候任人力部长陈诗龙在去年刚踏入政坛，即被委担任总理公署部长、人力部兼贸工部第二部长，这次内阁重组获得升职转正，说明这位来自私人企业界的医生，过去多个月来在防控客工疫情方面的执行能力获得肯定。

李显龙在不到一年即进行内阁部长调动，除了因应副总理兼经济政策统筹部长及财长的王瑞杰辞去第四代领导班子同侪之首并卸下财长一职外，另一个重要目的是让第四代领导班子的部长、高级政务部长有机会到不同部门任职，以便熟悉和掌握各部门之间的联系与合作。这可说是磨练他们做到“全能”的部长，为不久的将来担任更重要的职位累积应有的经验。

人民行动党虽是个政党，但接班人选却不像其他政党在党内推举。如由党领导人指定接班人或在党中委会投票产生继任者；而是由同一代的部长共同推举同侪之首来领导他们。这是非常独特的方式，也是行之有效的运作，不但有代表性，也获得内阁同僚、国会议员、党员的支持。这比起由政党领导人指定或在中委会产生，同侪的推举更有正当性。

因此，新任部长要在自己部门上尽快熟练政务，也须与其他部门相互配合，携手同行，体现团队精神，才能带领大家一起前进。由此可见，这个内阁组合至少需要一年至两年的时间，才能看出谁是第四代领导团队的领军者。

第四代部长在受访时都阐述同一个目标，那就是团队精神，各部门精诚合作，共同为新加坡的未来开拓新的发展高度，为国人创造更美好的生活。这是任重而道远的，领导者的肩上是扛着重大责任的。祝福他们，也支持他们。