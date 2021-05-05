交流站：疫情再起之我们做得还不够

新加坡刚被彭博社列为4月份全球抗疫最佳国家，还没来得及高兴，就不断传来社区感染病例节节攀升的消息，叫人始料不及。新加坡与香港的旅游泡泡计划，看来又要胎死腹中。是什么原因造成看起来已经好转的疫情再度恶化呢？

虽然近两个月来，我们没有什么本土病例，一切都是往好的方向走，但除了我们之外，其实全球其他国家的疫情是严重的。由于经济发展的需要，我国不可能采取锁国政策，面对开放所带来的风险，我们是不是已经做到滴水不漏了呢？

供油员感染个案造成的感染群，政府一直强调除了检测与打疫苗之外，他们一直都在船上，怎样保证他们没有偷偷下船或者其他人上船所造成的缺口呢？在这个环节上，政府应该确保供油员上船前，必须是健康的，隔离政策应该是在可控范围内进行。

一名国大研究员在隔离三天后，就获允许同在隔离的其他人开始工作，结果由于对方确诊，国大研究员被重新隔离，最后在隔离结束第一天上班发现症状，最后确诊，造成另一波感染群。我的问题是，在隔离期间允许与同样隔离者一起工作，是不是正确的做法呢？患者是在完成隔离后才确诊，这也显示14天隔离期不是完全有效的，隔离者可以在隔离期间一起工作，显然是错误的做法。

一名病患带有冠病症状，包括发烧、流鼻水，到陈笃生医院求医，医生在检测时因为病人呈阴性，而把他当普通病人安排住进7D病房，后又转进9D病房，期间高烧一直不退，最后转入紧急病房才重新为病患作冠病检测，隔天确诊才送进国家传染病中心，中间足足隔了10天之久。

已经有症状，就因为第一次检测不到，就把他排除在外，要到10天后才重新检测，显然警觉性是不够的；有症状没有被检测出来，应该把他跟普通病人隔开，就算最后不是冠病，也可以免去很多风险。

注意到几个患者，虽然完成两剂疫苗接种还是确诊，可能会对还没接种疫苗的人造成一定程度的困扰。政府有必要进一步加强说明，就算接种疫苗后也不是完全免疫，没有什么是百分之百的。接种疫苗可以免除患者陷入重症以至死亡，应该是接种疫苗的重点所在。

疫苗的真正效率还没看到，疫苗的有效比率还没受到考验，政府应该利用这波疫情的数据，来分析疫苗的有效性、比率、发病后的严重性等等，以得出的是本地的情况数据。

这次全球冠病疫情所带来的灾害有目共睹，疫情没有完全消失，都不能松懈下来。这一波疫情重来，希望可以让我们的决策者看到现有措施的不足之处。