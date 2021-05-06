交流站：莫为疫苗争执

预约了4月24日接种冠病疫苗，由于存在药物敏感记录，医生在综合评估后，认为我不适合接种辉瑞疫苗，让我再等等。与有效率高达95%的辉瑞疫苗失之交臂，的确有些遗憾，但也是无可奈何的事，只能耐心等待更适合的疫苗。

在打疫苗之前，我查了一些关于疫苗的资料，得知目前全球施打的冠病疫苗主要有三类。第一种是采用全新技术生产的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，以美国的辉瑞和莫德纳为代表。第二种是腺病毒疫苗，以英国阿斯利康、俄罗斯卫星五号为代表。第三种是灭活疫苗，中国的国药和科兴疫苗属于此类。

这些疫苗的生产技术不同，各有特点。出于各种原因，疫苗常常被政治化，有时候网上也会出现针对某种疫苗的不太客观的报道与评论，这对于抗疫是非常不利的。

辉瑞和莫德纳疫苗的面世，世界为之欢呼，各国争相抢购，甚至打起了疫苗抢夺战。当然，对于这两种疫苗除了追捧之外，也存在一些质疑的声音，甚至是谣言。有人质疑mRNA疫苗的生产技术，有人质疑其安全性，还有人散布谣言说疫苗能编辑携带遗传信息的脱氧核糖核酸（DNA），甚至认为疫苗是一种隐形芯片。

这些言论总会让人心生不安。不安源于不了解，只要多了解一些信息，就能消除一些疑虑。该怎么了解信息呢？

对于像我这样的非专业人士，我认为最方便的方法大概就是上网找资料了。然而，众说纷纭，该信谁的呢？当然是信权威人士，毕竟专业的问题，还得由专业的人来回答。美国疾病控制与预防中心（CDC）网站发布了辟谣文章，再三强调疫苗不是芯片，更不会改变DNA。本地传染病专家梁浩楠医生也曾在电视节目中，专门针对这些谣言作出了解释。

谣言止于智者。我们应该以理性的态度去面对、去研究有关疫苗的负面评价或谣言。我们可以查阅一些科普网站的相关文章，尝试多了解一点免疫学、疫苗及疫苗在人体的作用机制等方面的相关知识或信息。很多时候，只要人们对这些基本知识有一定程度的了解，很多谣言便可不攻自破。倘若实在不行，也应咨询专业人士，而不是听信于不具名的网络陌生人。

在对待疫苗的态度上，应该尊重事实，而不是以情绪左右自己的判断。正如总理李显龙在3月初接受英国媒体采访时表示，冠病疫苗没有国籍之分，新加坡选用哪种疫苗，与来源和生产商无关，疫苗的安全性与有效性才是主要考量。

世界仍然笼罩在冠病疫情中，没人能预测这场世纪之疫会持续到什么时候。面世的各种疫苗都发挥各自的功能，它们给人们带来了战胜疫情的希望，值得人们报以尊重和珍惜。

愿世人携手并肩共抗疫，莫为疫苗起争端。