交流站：最好的母亲节礼物

这阵子大家在社交媒体上讨论如何庆祝母亲节，可突然间政府为了控制冠状病毒疫情扩散，收紧了一些措施，例如聚会人数从八人减少至五人，让一些订好餐馆庆祝母亲节的家庭有点措手不及。

这使我想起去年病毒阻断措施期间的母亲节。当时在社交媒体上看到本地作家尤今，于母亲节前夕收到孩子送的花篮，让她喜上眉梢。接着在母亲节当天，她又收到孩子送的礼物：一个特制的蛋糕和一桌的美食。孩子如此花心思制造惊喜，想必她当时一定笑逐颜开吧。鉴于疫情，大家不妨效法尤今家人的庆祝方式，相信这样的安排能让母亲深受感动。

其实，借着母亲节重新思考如何改进母亲的生活品质，会更有意义。一般上，不论有没有住在一起，都应该定时问候母亲，话题包括身体状况、三餐吃什么、可有活动筋骨、亲友的动向等。陪伴母亲聊天，可以让她抒发情怀，同时感受子女的关怀。

年迈的双亲退休后会失去收入，心里会不踏实。如果孩子能够达成共识，每个月给母亲一定数额的生活费，供他们日常开销，如有需要可以雇用帮佣，剩下的就当储蓄，以备不时之需，这可以让母亲无后顾之忧，舒心地养老。随着通货膨胀，我们可以定时查看余额，看看是否须要上调每月的生活费。

我们平日为工作和孩子忙碌不停，周末比较空闲时，不妨带母亲外出，例如一起到小贩中心吃早餐、上巴刹买菜，或者去公园走走。疫情吃紧时，我们应该鼓励母亲尽量减少外出。这时，上网为她购买日用品和食材送到家里，是不错的选择。但我们还是要定时去探望母亲，陪她聊天或做点体操。

在聊天时，如果母亲申诉身体有痛楚，就一定要带她去看医生，有病治病，无病安心。母亲进行例行身体检查时，我们也应该陪伴在旁，向医生了解她的身体状况。有时候，因为语言不通，加上医学名词复杂，母亲对病情不甚了解，以为无关紧要，耽误了治疗。有些母亲为了不想让子女担心，报喜不报忧，或者害怕动手术，延迟就医。如果子女陪伴在侧，就能马上作出安排。

老年人最怕老来生病，须要负担高额的医药费。如果我们一早就为母亲买好保险，她就无须担心医药费，也比较愿意接受治疗。保险公司有各种医药保险，可以上网查看或咨询保险经纪。如有需要，可以用子女的公积金保健储蓄，为母亲支付健保双全或其他保险的保费。

人生无常，子女应该尽早安排好母亲的身后事，按照她想要的仪式准备妥当，免得到时不知如何选择。只要上网查询，就能找到这类服务机构。

我想，母亲最安心的是看到子女身心健康，生活无忧，家庭和谐。如果子女个个孝顺，为母亲妥当安排好晚年生活，她一定会感到非常欣慰，这应该是最好的母亲节礼物了。