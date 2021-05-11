交流站：支持企业推行工作与生活平衡

进入21世纪，工作与生活平衡（Work Life Balance）已经是企业文化的组成部分。企业为了留住员工，也尽力去推行这一目标。

工作与生活平衡虽不时被提出，但多数企业并没有一套完整的计划，多是在观察中，看同行或其他行业是否在推行。也就是说，企业不愿走在前头当领航者，而是在后头成为跟从者、观望者。

推行工作与生活平衡会否影响工作效率呢？这关键要看企业管理层如何对工作做出计划与调整。

上个世纪90年代，企业在推行五天工作制时，也遇到同样问题。在减少工作时间时，会否影响工作效率？进一步影响企业的竞争力？

一些公司经过试点推行后，发现减少工作时间，只要提高工作效率，不但没有降低生产力，反而提高企业的竞争力。

这是因为企业管理层对员工的工作事先作出安排，让员工都清楚自己的工作流程、所要完成的工作任务。当员工有了这一目标后，会更加专注完成工作，也相应提高生产力。

后来，许多企业逐步推行五天工作制，就连被视为“不可能”推行五天制的建筑公司，都加快步伐实行这一制度，以满足市场的要求。

实行五天工作制的公司并没有因此而失去竞争力，反而加强了员工的向心力，减少了员工的离职率，节省了许多人力成本。

过去一年的冠病大流行期间，许多企业实行居家办公。即便是来到解封第三阶段，一些企业还是让员工在家办公。这也说明，居家办公不但不会影响企业的运作，也体现了“工作与生活平衡”在这段期间不知不觉地得到检验。

受冠病影响，目前经济还处于复苏阶段时，谈工作与生活平衡是否会是一种奢侈？其实不然，这主要看管理层是否愿意去推行。

笔者所在的日本建筑公司，管理层在2018年就设下目标。从开始时每四个星期让雇员至少休息五天，到2019年提高到每四个星期至少休息六天，再到2021年每四个星期至少休息八天，这些都不包括公共假日。

经过三年多来的推动，即使遇到冠病大流行这样不利的大环境，管理层还是按既定目标推进，决定从今年5月1日开始，实行公司早前设定的目标——每四个星期让雇员至少休息八天（不包括公假）这一“工作与生活平衡”的新政。

跨国企业自行率先推行工作与生活平衡这一措施，将能带动同业的跟进，推动整个行业往这方面迈进。