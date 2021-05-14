自去年12月28日由李显龙总理宣布病毒阻断措施解封进入第三阶段后，国人都以为看到了曙光，再过一段时日，便可恢复疫情前的自由活动。4月初，彭博社还把我国列在当月“抗疫韧性榜”榜首。

万万没有想到，防疫第一线的医院出现了缺口。4月28日，陈笃生医院一名已经接种两剂冠病疫苗的护士确诊染上冠病，接下来几天，噩耗频传，“中招”人数已超过40人，其中有医生、护士、病患及探病者。除了陈笃生医院，还有另外至少10个感染群。

到底我们的防疫工作哪里做得不够，让这个狡猾的病毒有机可乘？

卫生部医药服务总监麦锡威副教授早前说，陈笃生医院已着手调查病毒在医院里传播的原因，他不排除病患或访客没有戴口罩所致。有记者就看到访客没戴口罩，还在病房里走动、吃薯片。

伊丽莎白诺维娜医院传染病专科医生梁浩楠再三强调，除了接种疫苗，还必须继续戴好口罩，以及严格遵守安全距离规定。

戴口罩是防疫的关键，有关当局要对湿巴刹、小贩中心及咖啡店，实行更严格的防疫措施。自进入解封第三阶段以来，这些场所的防疫工作有些松懈，例如进入湿巴刹只测体温，防疫大使没有严格要求访客使用“合力追踪”登记SafeEntry。到小贩中心的食客，不但没测体温，排队购买食物时也没有保持安全距离。用餐后没戴上口罩，继续与家人或朋友口沫横飞、高谈阔论。

咖啡店的情况更令人担忧。每到晚上，酒客占据不少桌子，拉下口罩，与同好举杯痛饮。周末下午五六时，同样可以看到大批人聚集，分坐在几张桌子，面前放着一杯饮料，脱下口罩，一面抽烟，一面看手机。要是这种情况持续下去，下一波疫情可能将由此暴发。

目前已出现多种变种毒株，大家必须提高警惕，加强个人的防疫意识，如减少社交活动，尽量留在家里。如果须要出门，记得时时刻刻戴着口罩，才能避免被感染。

除了戴口罩，接种疫苗也至关重要。笔者身边有不少上了年纪的朋友，从新闻得知有人接种两剂疫苗后依然染病，对接种失去信心，认为疫苗无效，抗拒前往接种。殊不知，接种后即使被感染，病情较轻，无须依赖氧气。因此，笔者在此呼吁国人，尤其年长者，不要迟疑，赶快去接种，为自己也为家人的健康着想。如果所有人履行社会责任，携手防疫，国家的经济才能早日回归正轨。