交流站：感谢陈笃生医院医护团队

读了《联合早报·交流站》4月27日刊登的读者投函《衷心感谢国大医生和团队》，我也要感谢陈笃生医院医生和团队。

我2015年起在陈笃生医院进行核磁共振（MRI）检查，确定是脊椎第四和第五节神经线受挤压，造成双腿时不时麻痹，只有动手术把受挤压的脊椎骨撑开，别无他法。

每年我都去陈笃生医院复诊，每一次都详细检查，医生的劝告是动手术。我心存恐惧，却步不前，一直选择与痛共存。这一拖再拖，拖到去年底，我见到胡勇良医生（Jacob Oh），他给我的劝告是，动手术有好转的希望，不动手术情况只会越来越坏。

我接受医生的劝告，下了决心动这个大手术。手术日期安排在今年6月30日，胡医生说，如果麻痹到不能忍受，可以来紧急部门，或是6月30日之前有空档，也可以提前动手术。

3月4日我接到胡医生的电话，说4月23日手术室有空档，我拖了六年的脊椎骨手术，终于在七个小时里顺利完成。

医院病房原先一天可以有八个访客，在4月29日获知医院出现冠病感染后，访客收紧只允许两个访客。我太太依旧可以每天到医院看我。

可就在她还在病房时，却接到通知，得尽快离开，因为医院已经封锁，不准有访客。

我的同房病友，可以出院的，都安排在隔天回家，五张病床只剩我一人。再隔一天，才有新来的病友。

我虽然是身处困城，但医院一切运作正常。每天医生都来看我，每天都做物理治疗、职能治疗。每天三餐依旧，每次按铃需要护士的协助，都随传随到。

我已在5月13日出院，目前在家隔离。我衷心感谢陈笃生医院胡勇良医生及他的团队，医院里的护士及所有工作人员。

我们身处重灾区，有细心的护理，小心的防御，我已经做了两次拭子检测，一切都有序地跟进。国人团结一致，胜利在望。