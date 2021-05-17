交流站：对蔡厝港清心园看法和建议

国家环境局在5月11日宣布，本地首个永久性骨灰撒土设施——蔡厝港清心园，将从5月17日起正式投入运作。这个占地9500平方米的设施将采用开放式公园的概念，在园内设有数条撒骨灰的小径，供国人撒放骨灰，让骨灰自然渗透到土壤中。这个新颖的殡葬设施，为国人提供了另一种追思往生者的方式。

预约并使用该设施的费用由当局定为320元（包括消费税），再加上100元的火化费用，以及考虑到有增无减的丧葬费用，清心园对一些家属来说是相当昂贵的选择。我希望当局能重新评估清心园的费用，作出适当的调整。

当局应考虑实施一个较有同理心的火化政策，免去16岁以下逝者家属、自杀和孤独死亡案例，在公立火葬场和坟地所须要支付的费用。当局也应考虑免去这些家属使用清心园和未来在万礼静心园的费用。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹，2019年3月在国会答复议员提问时说，政府原定在2020年和2021年分别启用位于蔡厝港和万礼的永久性骨灰撒土设施。如今因为冠病疫情，施工进度难免会受到影响。

但让我困惑的是，当局至今未向民众解释和提供任何数据，为何当局会认为新加坡需要多过一个永久性骨灰撒土设施。我想请教环境局如何评估这两个设施的长期使用率。我觉得在短期内，在国人对绿色死亡、永续发展和生态平衡等概念尚未完全理解和接受之际，永久性骨灰撒土设施的使用率，可能远远低于当局的预期。

我也想借此机会呼吁环境局把永久性骨灰撒土概念，延伸到国家公园局属下的公园系统里，推行树葬（tree burial）这个绿色选项。国人也可以领养一棵树的方式，将逝者火化后的骨灰研磨成粉直接植入土中。生命也能借此自然的力量得以循环及延续。

我也希望殡葬业者能利用清心园和未来静心园所带来的契机，好好宣导并教育国人对于现有丧后处理亲人遗体的方式和服务，如土葬、火葬、海葬和在园地里撒放骨灰等所带来的利与弊。这不仅能更好地满足国人对于善终的需要，也大大提高国人对于死亡的意识和处理身后事的素质。

最后，希望国人能考虑把亲人的骨灰安置在家中。这一举不仅能省下一些费用，也能更好地让后人缅怀我们已故的亲人，继续让我们尽孝道。