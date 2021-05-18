交流站：保留海星中学校门牌坊

读了《联合早报》5月14日的报道《海星中学标志性校门牌坊月底拆除》，使我想起南洋大学的校门牌坊。（编按：建屋发展局承诺会在校园内尽量复制牌坊原貌，现有牌坊延至年底拆除）

当年为了发展南大附近地段，在规划新镇时，南大校门牌坊阻挡了一部分道路发展，最简单的办法就是将其拆除。据知，当时“南洋大学”四个大字已经被拆下，下落不明；现在牌坊上的四个字是复制品。后来由于种种原因，道路做了一些调整，牌坊才保留下来。现在这座古迹孤零零地站在云南园的边缘，是唯一护卫着南大精神的守门人。

谈到海星中学，我不是校友，但我和它的关系很密切，因为我的三个儿子都是海星中学毕业生，从小一直到中四。当时是孙光汉修士当校长，这位老校长是教育家，非常注重双语及学生的品格。那时校舍非常不足，上午是中学生上课，小学则排在下午。因为桌椅是共用的，小学生个子比较矮小，很多唯有站着写字。后来筹款扩建校舍，才有今天的规模。

目前的牌坊是1997年建成的。现在为了配合新组屋区的发展及规划而要将它折除，实在是太可惜了。请看看新加坡所有的中小学，除了几所传统改制前的华校，如华中、中正、海星、公教、南洋女中等有自已的特色校门牌坊外，其他都千篇一律，实在是太单调了。

如果说是为了将来的发展而必须拆除，那只是借口，因为东西是死的，人是活的。政府有很多项目，为了保留古迹，在规划时将其考虑在内，所以说到底是事在人为。我希望有关当局能重新考虑，尽可能保留海星中学标志性校门牌坊，就好像当年保留“南洋大校”牌坊一样。