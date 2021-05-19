交流站：防疫措施是战胜病毒的有力武器

5月14日，政府宣布从16日开始收紧防疫措施，规定餐饮场所不许堂食，聚会不许超过两人。新措施也收紧了室内环境聚集的相关规定，并对商场人流量作进一步限制。

收紧防疫措施是好事，它提醒人们疫情的潜在威胁，使人们更加谨慎小心。同时，它也带来了“副作用”，那就是引发人们的一些焦虑担忧。许多人产生悲观情绪，认为一切又回到了原点。其实，这并不是原点，这是我们正在面临新的挑战。只要冠病病毒没有从这个世界消失，只要病毒还没被人类制服，这种挑战始终存在，这就是当下世界的新常态。

不久前，我也曾为来势汹汹的印度疫情感到担心，看到政府不断加强一系列防疫措施后，逐渐感到心安。其实，我们真的不必因为更严谨防疫措施的实施而感到焦虑，防疫措施不但不会带来病毒，还能阻断病毒传播。试想，如果政府对防疫无所谓，实行宽松政策，不那么频繁收紧防疫措施，人们或许就不太会担心焦虑了。但是，这样就安全了吗？这种看似太平的日子，才是真正的危险所在，最值得人们焦虑。

防疫专家反复强调，防疫有三原则：控制传染源、切断传播途径、保护易感染群。近期的一系列防疫措施，正是围绕这三方面要求而加强的，它们是战胜病毒的有力武器。

例如，我们的“合力追踪”、高效的病例溯源、免费病毒检测等，都有助于及时找出冠病病例，发现传染源。一些防疫规定则避免人群聚集，避免人们不戴口罩近距离接触，切断了病毒的主要传播途径，有效地削弱病毒的传播。这些措施在控制疫情的传播方面发挥至关重要的作用。

今天，我们拥有比之前更先进的防疫武器：进一步收紧防疫措施。只要这些措施得到每个人的积极配合，未来几星期的防疫关键期将会乐观许多。

现在正是防疫的攻坚时刻，我们在提高警惕的同时，也不必过于焦虑。我们可尝试放松心情，平时居家可适当做一些室内运动，保持规律作息，努力提升自身的免疫力。只要我们齐心协力，新加坡一定能抵挡这一波疫情冲击。