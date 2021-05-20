交流站：抗疫再收紧二三思

5月16日，新加坡进入高警戒解封第二阶段，防疫措施大大收紧了。回首前路，我们为什么会走到今天这一步呢？我想个人、社会及政府都有检讨的必要。

首先，个人方面。人们因为进入解封第三阶段，以为离正常生活的日子已经不远，防疫疲劳渐现。例如：在食阁打包，排队的人不遵守安全距离，被提醒还恶言相向；在食肆用餐后不立刻戴好口罩，却坐在那里闲聊；烟客更有理由不用戴口罩；在公园散步、快步走的人群聚和不戴口罩；一些外国人自己不戴口罩，还鼓励周围的人别戴；一些年长者自恃年纪大，不戴口罩被劝还爆粗口。这些虽然是个别例子，但个别例子却越来越多。

其次，社会方面。近来媒体常常报道那些不戴口罩的行为，刊登他们的照片，社交媒体也广泛流传这些行径，我认为这样的报道不值得鼓励。有些人喜欢“出风头”，不论正面或负面新闻，只要能上报、登上社交媒体，就会成为“网红”。其实，媒体不该给这些行径太多的报道，执法当局只要将他们控上法庭就行了。反之，媒体应该报道正面抗疫的好市民行为。

最后，政府方面。当政府真的不容易，一方面要有效抗疫，另一方面要顾及经济增长。比如我们是应该暂停从高风险地区引进客工的，但因为考虑到经济的需要，又不能完全不让他们进来，而老百姓又疏于防疫，结果大家倒退回高警戒解封第二阶段。没客工，没工开，没钱赚，的确是辛苦；但有客工，有赚钱了，疫情却再暴发，还是没工开。这算是百忙一场吗？