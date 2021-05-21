交流站：从医之路需要父母导师支持

年轻医生面对冗长工作时间和辛苦煎熬，父母为他们打抱不平之事，我在《联合早报·交流站》已经读过好多次了。我非常理解父母的心疼，也感同身受。希望我的亲身经历和支持三个孩子走过这个旅程的经验，能给读者对培养医生这条路有深一层的了解。

报读医学系的青少年，无不是学业的佼佼者，入学试和面试对他们来说易如反掌。他们读医学系的目的各有不同，有的为奉献、有的求荣耀、有的求财、有的不甘示弱、有的奉父母之命，有的错估自己的能力，不胜枚举。

对入学录取选拔团来说，在殊途一致的申请群里，最喜欢遇上的不外乎“诚实的孩子”直言：“我的父母希望我能成为一个医生”。这个现象在国外时有所见，但面对听话的新加坡孩子，选拔人员的挑战非常艰巨，偶尔看走眼在所难免。因此，跨进医学院门槛，并不意味着那个学生就是成为医生的好人选。医生的品质、行医热忱和面对挑战的韧性之高低，由此而起。

五年大学生涯，一纸文凭，并不造就一个医生。在新加坡成为“注册”医生之前，毕业生得完成一年的职业训练。这是下海的开始，不浮即沉，因为一旦“注册”了，医生就有法律赋权为人看病治病。为了确保病人的利益，法律要求医生必须拥有一定的“最低”能力。培训医院不得不盯紧见习医生的素质。医生技能培训有“一万个小时”的说法。如何在一年内接受一万个小时的考验和磨练？一个星期工作80个小时，52个星期不过是4160个小时。更何况没有人每周工作80个小时，没有人一年工作52周。由此可见，法律要求的最低能力不过如此。

有自信的医生，期满就自立门户，但多数年轻医生会继续在公共医院的不同部门辗转几年，增广见闻，累积经验后才另谋高就。在这个十年磨一剑的锻炼期里，明志者看到锐利的宝刀、造福人群的机会，便捉紧机会大展身手，甚至废寝忘食，全神贯注地吸收经验，力求上进。病人有托于医生，医生如何不辜负病人？唯有披荆斩棘，充实知识和经验。当然，有的计较工作时间，埋怨工作时间长影响了社交活动，工作时如坐针毡，度日如年，或者做一日和尚敲一日钟，敷衍了事。同一条路，所见景色风采、身心体会和感受各异。

志向更甚者，献身专科行列，再加八至10年的体力、智力和毅力的慢磨细雕，脱颖而出时，一起庆祝不惑之年。

鱼与熊掌，不可兼得，医生的工作与生活如何平衡？为了生活素质，愿意拉长受训期吗？个人的理想和抱负，国家和社会的栽培与期望，做人的责任和回馈，是现实与理想之间的平衡取舍的关键所在。由古至今，栽培医生所面对的挑战，新加坡并非个例，而且没有任何一个国家或医疗系统，能提供最完美的解决方案。

当孩子选择念医科时，大部分孩子和父母不全然了解医生这条路的坎坷崎岖、挑战和辛酸。半途转换跑道的代价很高，所以当孩子在医生生涯之路迈步前进，面对一些劳苦、风雪和挫折时，同情和怨天尤人无济于事。他需要的是父母和导师的支持，带着正能量陪他走向柳暗花明的另一村。

走医生这条路，并非一定要以身相许，但是绝对不能把一颗为病人重建安康和解忧的心，放在自我荣耀和充实私囊之上。当医生，说到底还是要化辛苦为能量，创造人生的意义。