交流站：国人因不实言论上了宝贵一课

来自 / 联合早报

文 /
姚其骝

发布 / 2021年5月22日 5:00 AM

印度德里首席部长凯吉里瓦尔指在新加坡发现的冠病变种毒株尤其会伤害儿童。外交部和卫生部反驳这是没有根据的指控。 （法新社）
印度德里首席部长凯吉里瓦尔指在新加坡发现的冠病变种毒株尤其会伤害儿童。外交部和卫生部反驳这是没有根据的指控。 （法新社）

字体大小:

最近印度德里首席部长凯吉里瓦尔在推特贴文中称，在新加坡发现的冠病变种毒株对儿童尤其有害，可能导致印度出现第三波疫情。他建议暂停所有来自新加坡的航班入境印度。

这种无中生有的言论实在让人啼笑皆非。消息传出后，两国外长都发表了声明和澄清。我国政府召见了印度驻新加坡最高专员，对德里首席部长的言论表示关切。印度外长苏杰生也表示，不负责任的言论可损害长久的合作关系，也强调德里首长的讲话不代表印度。经过这样的表态，希望这次茶杯里的风波，能就此告一段落。

从另一个角度来看，这次的不实言论未必是件坏事。我们时常讨论什么是真假新闻、真假消息。大家都知道大众媒体是传达新闻的工具，而消息又是借助新闻渠道来发表的。良好报章所发表的新闻一定要保持公正、中立、客观，消息一定要正确可靠。可是因为受到多种外界的影响，有几家报章能做到这一点？读者的见解通常会被大众媒体所左右，而使人产生误解。

这次事件是真新闻假消息，为什么这么说呢？因为新闻报道德里首长所讲的话是真的，因为他确实有这么讲；但他所传达的消息是假的，因为与事实不符。相信所有人都有同感。

因此我说国人因“新加坡变种毒株”的不实言论上了宝贵的一课，能更深一层了解和辨认什么是真假新闻和真假消息。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容