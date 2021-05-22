交流站：国人因不实言论上了宝贵一课

最近印度德里首席部长凯吉里瓦尔在推特贴文中称，在新加坡发现的冠病变种毒株对儿童尤其有害，可能导致印度出现第三波疫情。他建议暂停所有来自新加坡的航班入境印度。

这种无中生有的言论实在让人啼笑皆非。消息传出后，两国外长都发表了声明和澄清。我国政府召见了印度驻新加坡最高专员，对德里首席部长的言论表示关切。印度外长苏杰生也表示，不负责任的言论可损害长久的合作关系，也强调德里首长的讲话不代表印度。经过这样的表态，希望这次茶杯里的风波，能就此告一段落。

从另一个角度来看，这次的不实言论未必是件坏事。我们时常讨论什么是真假新闻、真假消息。大家都知道大众媒体是传达新闻的工具，而消息又是借助新闻渠道来发表的。良好报章所发表的新闻一定要保持公正、中立、客观，消息一定要正确可靠。可是因为受到多种外界的影响，有几家报章能做到这一点？读者的见解通常会被大众媒体所左右，而使人产生误解。

这次事件是真新闻假消息，为什么这么说呢？因为新闻报道德里首长所讲的话是真的，因为他确实有这么讲；但他所传达的消息是假的，因为与事实不符。相信所有人都有同感。

因此我说国人因“新加坡变种毒株”的不实言论上了宝贵的一课，能更深一层了解和辨认什么是真假新闻和真假消息。