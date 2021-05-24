交流站：冠病给世界带来危害

一年多来，世界各国遭受冠病病毒的灾害与折腾，几乎超出所有领导和专家的想象和预测。全球死亡人数几乎就是一场战争所夺走的生命，而且还在继续不停地蔓延，无法和谈，无法制止，让人束手无策。

我是新加坡人，在中国食品界当顾问，在疫情暴发后就滞留中国一年多了。这些日子，我一直和新加坡国内的同学朋友保持联系，关心大家的起居方式和如何度过安全管控。

我写了一首打油诗来表达我这些日子的心情：疫情无了期，心情无所依，归心似疾箭，无奈在心田。仰首问苍天，苍天默无言，默默苦等待，试问几多年？

一个同学看了后回复我：你是被困在一个安全的地方，还是值得庆幸的，想想如果你被困在印度，会是什么情况？

我真的无语了。我知道他是在安慰我、关心我，可是他没孤单度过400多天的日子。许多意志不坚定、忧郁寡欢的人也许已郁闷成疾，精神失常了。我和许多国外的朋友通话，发现他们的精神思维已经起了很大的变化，似乎活在忧郁惶恐之中，尤其那些生活在有种族歧视、抢杀打砸的国家的朋友。一个不小心，疫情还会给全世界带来另一种新的疾病——精神失常，惶恐和忧郁成疾。

许多人在无法解决问题时，总会将责任推卸给政府，埋怨总理部长无能的怨声四起。大流行是一个世界性的问题，单一国家做得再好，也无法从根本上解决问题。这必须看个别国家的经济情况，地理位置和国情。像新加坡这样的弹丸小国，物资短缺，靠的是旅游业、金融和港口运作等经济活动，须接触大量的外企，有大量国际人与物的往来，依赖外来物资，生存面对巨大压力，根本无法闭关或停止与外界的往来，否则自取灭亡。

我不在新加坡，也许不很理解国内的情况，但是从网上看到小贩中心、咖啡店、零售商店门前冷落车马稀，小贩、店家、德士司机要怎么面对未来的生活、租金、房贷、孩子的生活费、家里的柴米油盐等。可想而知，人们的处境何等悲凄。想到这里，真是泪奔啊！

另一个原因是国家体制的问题，越自由民主的国家就越难控制；对信仰的过度沉迷也是另一棘手的问题。人们不听从指挥，不服从指令，到疫情变成一个神仙也无法处理的问题。

在中国，领导人说了算，一声令下，许多问题都迎刃而解，而且管控得严严实实。外来人口、外来物资停止输入，鼓励全民多用国货，几乎能取得90%以上的成功率。中国地大物博，而且在历史长河中，就曾闭关自供自足过一段时期。这次疫情，中国农民因祸得福，许多农产品价格飙升，让农民富了起来。同时这些年中国的经济起飞，只要不买外来品，国货价再高也承受得了，所以根本就不影响日常生活。

再看看印度，国家经济和国民生活水平远远无法和中国相提并论，再加上迷信和国家体制薄弱、物资短缺等问题，在短期内根本无法解决疫情的蔓延。

新加坡连最基本的水、油、日用品、蔬果等，没有一样不是靠外来的供应。因此像新加坡这样的国家，要完好地生存下去，并非想象中容易。我们应该要有自知之明，不要一味怨天尤人，还是配合政府的防疫措施和严守自己的行为，好好考虑自己的处境，不给国家添乱，不给政府带来压力，好好地做一个负责任的公民。