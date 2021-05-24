展品毫无冒犯或物化女性意图 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月24日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡美术馆感谢公众提出不同的观点，并认识到这是一项引发了强烈意见的挑衅性作品。围绕艺术品的讨论让我们感到鼓舞，美术馆和艺术家欢迎对作品的不同观点和解读。我们认识到有些人对此作感到困扰，倘若造成冒犯，我们对此表示歉意。在展示作品时，我们从来没有冒犯或物化女性的意图。王良吟（Amanda Heng）是开拓性的当代艺术家。她经常让观众参与关注记忆、民族认同、多元文化和性别政治等问题的作品。她的“Singirl线上项目”以有趣的方式邀请女性参加，探索了女性再现和女性美标准的主题。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 女性 艺术 艺术家 当代艺术 展览 新加坡美术馆 美术 艺术品 展品 王良吟 Singirl 可否在自己家履行居家通知？ 改善医生值班制度