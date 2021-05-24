展品毫无冒犯或物化女性意图

新加坡美术馆感谢公众提出不同的观点，并认识到这是一项引发了强烈意见的挑衅性作品。围绕艺术品的讨论让我们感到鼓舞，美术馆和艺术家欢迎对作品的不同观点和解读。

我们认识到有些人对此作感到困扰，倘若造成冒犯，我们对此表示歉意。在展示作品时，我们从来没有冒犯或物化女性的意图。

王良吟（Amanda Heng）是开拓性的当代艺术家。她经常让观众参与关注记忆、民族认同、多元文化和性别政治等问题的作品。她的“Singirl线上项目”以有趣的方式邀请女性参加，探索了女性再现和女性美标准的主题。