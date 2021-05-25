交流站：陈笃生医院暴发感染时的住院经历

《联合早报》报道，陈笃生医院20天来没再出现新的无关联病例，医院5月18日开始逐步恢复接收病患。看了许多有关陈笃生医院的报道，我想分享我在陈笃生医院出现感染那段时期的住院经历。

我因为动手术，从4月23日至5月12日，在陈笃生医院住院20天，遇上疫情在医院暴发，见证了医护人员在这艰难时期一如既往，不慌不乱，忠于职守照顾病人，令我非常感动。

每天清晨，护士会给每张病床的病人分发漱口液，随后送来早餐。早餐多样化，饮料有热美禄，有四片面包、芋头糕、猪肠粉、水粿、粥、麦片等，让我每天都有所期待。

医生团队一早就来病房巡视，查看他们主治的病人。不同的医生有不同组的团队，负责询问病情，检查伤口，照顾得无微不至。

过后护士来安排病人冲凉。能自理的病人，护士在门口看着；需要协助的病人，护士都会伸出援手，帮忙冲洗。

病人冲凉时，护士杂役换床单、被单、枕头套。他们做病床卫生打理时，一切井井有条。

上午时间，物理治疗师、职能治疗师会来给病人指导，因为手术过后的复建很重要。

午餐和晚餐都是一肉一菜，有时有一碗热汤，新鲜水果是每餐都有的甜品。

医院的餐食当然不比餐馆小贩中心美味，可在陈笃生医院，我确实吃过鸡饭、鸭饭，都是国人熟悉的美食。

护士一整天都在忙，给病人量血压、量体温，拿药给病人。病人要大小便，护士随传随到，用轮椅推病人去厕所，或者拿尿壶给不方便下床的病人。

入夜后，病房熄灯，虽然长夜漫漫，但护士没有一刻休息，只要听到病人按铃，她们就会出现在眼前。

我问过护士，你们不需要隔离吗？护士说，在这段艰难时期，她们就是上班来医院，下班就回家，没有到别处去。

我出院回家那天，护士清晨5时30分就来病床前给我做拭子检测，为的是让我及时取得检测结果。我出院的文件、药物、医院送给我的出院礼物，护士都拿到病房交给我。疫情非常时期，保安护送我到医院专属候车室，帮我安排车辆送我回家。

我在陈笃生医院的住院经历，写出来让国人知道，应该足以让国人放心。陈笃生医院加油！