交流站：我本将心托明月 奈何明月照沟渠

这句话出自《琵琶记》第十三出，几言谏父：“这妮子无礼，却将言语来冲撞我。我的言语到不中呵，孩儿，夫言中听父言违，懊恨孩儿见识迷。我本将心托明月，谁知明月照沟渠。”描述子女对父母的好心视而不见甚至出言顶撞。简单说，就是我们好心好意地对待别人，别人却完全不在意，毫不领情，导致自己的真心付出没有得到回报与尊重。

近期最常挂在新加坡人嘴边的话题，应该就是冠状病毒疫情本地死灰复燃。新加坡也因为感染指数上升，可能再次实行病毒阻断措施。令人担忧的是，这一次入侵的是已经变种的病毒。这些变种病毒株，具有更强的攻击力与感染力。最近感染病例最多的，就是来自印度的B16172变种病毒株。事发至今，印度已有近2700万起感染病例，在受感染的人当中，已有30多万人死亡。

如今印度的情况，已达到医院都被挤得水泄不通，疫苗、药物、氧气、床位全面短缺的地步。许多人被留在街上，任由自生自灭。有些人甚至把受感染而死去的尸体丢弃在恒河里，导致大量腐烂浮尸。看到画面，不知道的还以为是人间地狱。有资源的印度人，都想尽办法离开。很多人也为了避开多个国家禁止由印度出发的班机，通过尼泊尔的加德满都机场飞往世界各地。如今，尼泊尔也因此受到了严重疫情传播，情况越来越严重。

印度暴发疫情，情况急速恶化，我国政府二话不说，马上捐献了物资，包括药物、氧气、500多台呼吸器以及7500多台氧气浓缩器。除此之外，为了避免不必要的歧视，无论是新加坡每天的输入病例数据，或是与印度有关的疫情新闻，本地许多媒体都以“南亚”来取代“印度”。可见我国在尽力照顾他们的感受。

可是，印度竟然有一名地方政府首席部长大言不惭，毫无根据地在社交媒体上指责新加坡是最新变种病毒的起源地。他还说这所谓的“新加坡变种病毒”对年幼孩子特别危险，并强烈要求印度政府马上禁止全部来回新加坡的班机。更糟糕的是，不止他一个人无知，印度媒体竟然也跟着起哄，报道这些无稽之谈。虽然我国政府立刻作出澄清，但有些依然我行我素，完全不理会事实真相。之前也见到不少通过《全面经济合作协定》（CECA）在新加坡工作的印度外才，被发现拥有假文凭、歧视本地人等事件，有时真的让人怀疑，我们新加坡到底从中得到什么好处。

如今新加坡再次进入“高警戒解封第二阶段”，学校转为居家学习，居家办公再次成为既定模式，餐馆不能堂食，家人朋友无法如常相聚。这一次会有多少公司倒闭，多少餐馆结束营业，多少家庭受到经济与精神压力而出现裂痕，都是个未知数。

也许，我们得认真考虑一下，将心托明月是否值得。