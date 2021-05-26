交流站：接种疫苗享天伦

冠病疫苗接种计划去年底开始后，我明白接种疫苗的重要性，尤其在疫情居高不下、越来越严重的时候，唯有接种疫苗才能降低感染病毒和陷入重症的风险。这不只是保护自己，身边亲人也一样受惠。

不过，从网上信息得知有人接种疫苗后出现严重的副作用，国外还流传一些有关接种疫苗的负面消息。一些唯恐天下不乱的人，一直鼓吹别打疫苗，说什么后果自负。总之，我听了就犹豫不决。

一直到农历新年后，我以为冠病疫情已到尾声，加上自己天天到户外运动晒太阳，可以增强免疫力，倘若疫情就此控制住，我应该可以免受皮肉之痛。

岂料人算不如天算，这两个月来，不只外国病例越来越多，一些本来安全无忧的国家疫情也恶化。变种病毒株也在本地扩散，情况令人措手不及。

我两年前身患重病，经过手术与调养后，目前在康复中，主治医生鼓励我去接种疫苗。更重要的是，我的宝贝孙女才三岁，聪明伶俐，乖巧又可爱，只要跟她玩在一起，让我仿佛返老还童，什么病痛都消失了。

卫生部强烈鼓励年长者接种冠病疫苗，以保护自己和孙辈免受感染。这就是我不再三心两意，决定去接种疫苗的主要原因。

5月18日早上，我满怀信心地去接种了第一剂疫苗，平安顺利回到家里。三个星期后，我将接种第二剂疫苗。到时，我会张开双臂，把可爱的小孙女抱在怀中，对她说：“爷爷打完针了。”