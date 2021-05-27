交流站：慎防公厕沦为防疫缺口

星期天清晨自巴刹回家，在楼下停车场巧遇邻居L，互相问候也聊了冠病疫情新况。

谈话间，L提及邻近地区如台湾和泰国的疫情，确诊人数近日飙升，情况令人担忧。此次台湾高雄与泰国曼谷的疫情有个共同点，病毒传播都与公共厕所有关联。泰国某菜市场超过850人群聚感染，调查后发现与公共厕所的投币旋转门有关。高雄则是某餐厅不同包厢的食客，使用同一个厕所，导致数人感染。病理专家指出，共用厕所或是防疫的破口。

台湾和泰国的抗疫经验值得我们参考。记得一个好友曾经提醒，公共厕所最“肮脏”，应避免在公厕漱口。当时疫情已趋稳，友人具医药背景，或许有洁癖，故我当时不太在意；如今看到台、泰两地的实例，想起亚洲人共有相似的厕所文化，确实应该好好省视公厕课题。

岛国公共厕所分布各角落。凡机场、酒店、博物馆、学校、购物中心、公园、民众俱乐部、餐厅、食阁、咖啡店、小贩中心等等都有公厕；虽卫生水平因设备等条件而参差不齐，但都能提供方便。公厕大门敞开，来者不拒，包括未检测、未确诊的患者。

疫情肆虐，公厕卫生门槛须提高，业者、清洁人员及使用者是否也提高警惕？其实，大家都有责任确保公厕的清洁卫生，尤其冲水时马桶盖务必盖好。

台湾重症专科医师黄轩指出，研究得知，冠病病毒可藏在病人粪便里，冲马桶过程所引起的强力湍流，可将含有病毒的气溶胶颗粒，散播到马桶附近的空间，形成雾化现象。厕所空间狭小，空气不流通，病毒极易传播；运气不好的，即使只是洗脸或漱口，除下口罩的那一刻，就给病毒开了方便之门。黄轩也劝请台湾民众在疫情严重时，避免使用公共厕所。这点值得我们参照。

诚然，若能全面有效围堵病毒，病患使用公共厕所的概率不高；但是防范于未然，提高警惕，保持个人和厕所卫生习惯是必要的。冠病疫情未了时，唯有人人安全，社区、国家才安全。