交流站：谈富不过三代

“富不过三代”这句话见仁见智，能不能过三代，与家庭教育、处事态度、个人魅力、眼光智慧等有密切关系。

第一代长辈是奇迹的创造者。他们从小资本生意做起，凭着诚信、谦和，建立了人脉和口碑。他们不畏艰辛，不怕劳苦，克勤克俭，省吃俭用，过程中也许有友人的提携、贵人的扶持，但少不了自己的智慧和独到的眼光。

第一代的辛勤苦拼，往往有第二代子女的协助和付出。他们或许从小就得帮头帮尾，一有空就送货或打杂，即使是学校假期，也得在店里扛货。当中有父辈不留情面的吆喝和责备，还有自己的委屈和泪水，最后树立声誉，轮到第二代当家，接管父业。

从白手起家到成为富商巨贾，为了不要让第三代子孙像当年的自己那么辛苦，所以让孩子从小过富裕的生活，奢侈玩乐随心所欲。等到第三代接管家业时，就没有拼搏和坚持的意愿，也没有远大的眼光和强大的人脉，自然无法把家业发扬光大。这就应了“富不过三代”的说法。

虽然创业难，守业更难，但富过三代并非不可能的事，关键在于第二代掌舵者，这又源于第一代如何培养接班人。对于属意的人选，应给予磨练，除了倾囊相授，参与公司的发展，重视第二代的建议外，也得端正他们的品格修养，例如能牺牲小我、以大我为先、能为大局着想等。

作为第二代的传承者，对家业的长远发展扮演至关重要的角色。首先，须对本业有全面的认识，对前景能做正确的判断，能制定有前瞻性的策略，面对危机时能拟定应对方法。其次，能做多方面的阅读，借鉴名人成功的经验，丰富自己的学养。第三，多和同行联系，参加研讨会和座谈会，获取最新的信息，切忌闭关自守、骄傲自大。第四，真诚待人，和气谦逊，广交朋友，互通有无，这对公司扩大业务肯定有帮助。第五，家族内兄弟姐妹众多，很容易产生嫉妒猜疑，甚至争分家产，所以第二代掌舵者须能团结家人，以和为贵，以信服人，大力培植有才干的子弟，而不是只要自己的下一代当接班人。只有心胸开阔，不谋私利，大家精诚团结，才能让业务百尺竿头，更进一步。

第二代已继承第一代的家业，并积极扩展业务，进而向海外发展，这时得慎重遴选负责人，别让家业毁于一旦。至于第三代的接班人，得从他们的性格、言谈举止、处事能力作明智的抉择。不忘父母亲的教诲，也要谆谆教导后辈，让祖宗百年大业一直传承下去，让富过三代，甚至四代、五代，成为世人的美谈，并作为后人的借鉴与表率。