交流站：感谢中央医院脑外科医疗团队

5月16日在家准备午餐时，突然左手不听使唤，看着汤匙却无法触碰到，但一阵子后就恢复正常，可以煮好午餐。午餐之后我量血压，一切正常，但家人认为应该去医院做检查。

到了新加坡中央医院紧急部门，经过第一轮检测后，院方决定让我作进一步检查。进入紧急部门候诊室，医护人员效率非常高，一个小时内就完成胸部X光和脑部扫描、抽血化验等。医生看了各个报告，决定必须留医作进一步安排。

入住病房的过程也相当快，不久一名年轻医生带着电脑来显示我的头部扫描图，说明情况以及手术的必要性与风险，要我和家人商量，第二天可以向主治医生说明我的决定。此外，行政部门负责人也向我们解释住院费用、保险、医疗保健等问题。这些都是很重要的信息，好让我们有充分的时间考虑，并作出最适合自己的决定。

第二天早上7时45分，一组医生来讲解选择操刀医生的问题，我和家人必须决定要顾问医生还是注册医生。8时40分，年轻的林医生确认我是慢性硬膜下血肿，他更详细地向我们解释手术细节和风险、医生和手术室的安排等问题。

我们决定接受手术，并要求由高级注册医生或更高级别的医生操刀，其他由院方安排。林医生准备好文件后让我签名，便去安排一切。

大约9时30分，我的主治医生在几名医生的陪同下，来病房说明手术细节及术后安排，并安抚我若手术后没有并发症，这是一劳永逸的解决方法。他的说明让我安心。

手术安排在当天下午3时。手术过后，因为没有病房，院方安排我到暂时看护区（Intermittent Care Area）休息。那里有两名护士照顾四个病人，几乎有求必应，服务效率很好，让我能安心休息。

第三天早上不到8时，林医生来检查我的情况。过后，操刀医生和一组医护人员来向我说明手术成功，我也复原得很好。当天早餐我就能吃固体食物，而且食量正常，其他指标如血压、血糖、体温等都正常；只要有病房，我就可以转过去。

第四天一早，林医生就来为我检查，他评估后指示护士可以拆除接在我身上的所有插管，并安排物理治疗师来评估我的行动能力。如果一切正常，我当天或最迟隔天就可出院。我不敢相信这么快就可以出院。

接下来就是一连串的事务有条不紊地进行。上午11时左右，主治医生来提醒我回家后要如常生活，这样会复原得更快。我感谢他的高水平团队对我的照顾。

中午时分，林医生再次来为我检查伤口，并指示护士为我更换绷带。过后护士交待出院后复诊事项，我领取药物后就出院了。

这次住院四天，其实是36个小时左右，让我印象最深刻的就是这一支效率和水平都极高的医疗团队。整个团队提供了无微不至的服务，让我能安心休养，也备感温馨。这是我亲身的体验，发自内心的感受，我对我们的医疗服务充满信心。

我要在此向他们表达谢意，为他们肃立敬礼。