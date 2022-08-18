交流站：请不要再叫我们处理掉社区猫了

我是一名负责任的爱猫者，最近却因遇到组屋居民频频向市镇理事会投诉社区猫儿，非要把它们移除，让我们这些爱猫者非常气馁。

我遇到的多数组屋居民都是善心人士，有些不爱猫，但也可以容忍这些社区猫儿在组屋楼下栖身。但时不时就会出现一些与猫儿势不两立的居民，一看到猫儿出现，就会向当局举报投诉，而且一而再这么做，有关当局偶尔为了息事宁人也有意妥协，让喂猫义工之前所付出的努力都付诸流水。

我住在西海岸2街第715座组屋，不久前这里来了一只老猫，因为喜欢坐在停车场里的电单车坐垫上，被一名居民向西海岸市镇会投诉。我为了不让来处理的官员难做，只好收养那只老猫，把它寄放到宠物旅店，让它可以在那里终老。但老猫被送走后，这名居民大概觉得自己的投诉很有效，又向市镇会投诉原本就住在组屋楼下的黄猫。这只黄猫已经在这里住了很久，每天都有人去喂食，并已接受绝育手术，平日也没有骚扰到任何人，很多居民也都喜欢它。

市镇会在接到投诉后，又来找我们这些义工要讨论如何解决问题。其实我们每每接到这样的讨论邀请，都会觉得很泄气。

动物与兽医事务组（AVS）已承认这些猫儿是社区猫，也同意让义工喂养和负责照顾这些社区猫。AVS为了可以控制猫的数量，也赞助绝育的费用，目前已接受绝育的猫儿，不会被防止虐待动物协会与动物与兽医局捕捉，因为他们知道义工们出钱出力为猫儿绝育，也觉得这是人猫共处的可行方法。

但如果市镇会一遇到容不下猫儿的居民投诉，就要来“解决”根本不是问题的问题，只会助长这些人的投诉行为，也让我们这些喂猫义工觉得很困扰。

社区猫一旦被送走，不久就会有其他的猫儿来取代，我们不可能见一只赶一只。其实这些社区猫儿体积这么小，也不带什么侵略性，我们为什么不能让喂猫义工好好地照顾它们，给它们的生命一个机会在我们组屋楼下安身呢？