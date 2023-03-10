交流站：享受大饼时应该感恩

新加坡缺乏天然资源，主要是靠吸引外资、投资生产和扩大贸易发展经济。倘若世界前景持续一片美好，国家就有可观的税收，以应付各种各样的经常开支，还能有盈余拨入国家储备金。

政府历年来未雨绸缪，求存求变，化危机为契机，才能够把这块经济大饼越做越大，与国人分享。但是，国人应该了解好景不是永无止境的。

冠病疫情迄今已过了三年，各行各业都遭受重创，不少企业倒闭，因被裁员而失业的人也很多。有鉴于此，政府动用了多年来累积的储备金应急，协助各行各业和人民渡过难关。

谁能料到，疫情尚未平息，俄乌战争又起，导致经济前景更不明朗，甚至可能进一步恶化。油价直线上涨，物价飙升，令世界各国人民忧心如焚，也担心会否引发第三次世界大战？

因为冠病疫情拨给企业与人民的援助，以及资助国人接种冠病疫苗，冠病患者住院和隔离的费用等等，都是非常庞大的数目，它们多数来自储备金，不知须要再累积多少年的税务盈余，才能填补回去。

建国难，守业也不易，遇到危机，人民生活陷入困境时，政府绝不会坐视不理。但我们应该记住，这只是过渡时期为国人纾困的一些补助，国人不但要谅解，更应该感激。

疫情缓和后，经济开始复苏，人民就不应再期望政府继续这么做。我们应换个角度去思考，可以为国家做些什么。政府为了填补储备金的庞大支出，就必须调高各种税收，为了长远的发展，人民应当配合，不是一味地发出怨言。政府爱人民，人民也应该支持政府。

世界上很多国家在遇到危机时都无法应付，必须举债过日，有些国家甚至面临破产，哪里有援助金可以与人民分享。所以国人身在福中要知福，给政府强有力的支持，我们及子孙后代才会有更美好的将来。