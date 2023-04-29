交流站：电子烟危害不容忽视

最近电子烟的走私和贩卖日益猖獗，备受关注。今年3月28日新加坡警察部队在三巴旺一带组屋区的多层停车场，扣押一个进行非法电子烟交易的团伙。卫生科学局于隔天在一个仓库，起获超过8万5000个电子烟和相关配件，估计黑市价远超过220万元，是我国迄今破获的最大批电子烟及配件。我国执法严厉，竟然还是有大量电子烟产品流入境内。

随着政府提高购买香烟的年龄，一些不能合法购买香烟的年轻人，转向购买非法电子烟。我国虽有明文禁止，但近年来走私电子烟市场悄然兴起，年轻人仍然有办法通过社交媒体买到。抽吸电子烟已被本地年轻人视为一种潮流和风尚。

抽烟者误认为电子烟是一种替代香烟的产品，可以帮助戒烟，其实不然。他们对电子烟有误解，以为它比香烟健康，电子烟虽标榜不含尼古丁，然而检测后发现电子烟其实也含有尼古丁。

抽电子烟不会喷出呛鼻的烟味，不会对周遭的人造成太大的干扰，也比较不容易被发现抽过烟，因此不少烟民在不知不觉中，增加了自己抽吸的次数，摄入尼古丁的含量反超传统香烟。

电子烟与香烟相比虽然危害小一些，但并不是完全没有危害。电子烟除了含有尼古丁，还包含其他的有害物质，例如：丙二醇、醛类、香精、重金属等，这些也同样对人体健康有害，长期接触会有患慢性病的风险。

尽管现有的研究并未证实，长期摄入尼古丁会致癌，可是尼古丁是属于高毒类的物质，会导致心跳加速，血压升高，久而久之会诱发心血管疾病，是心脏病发作猝死的一颗定时炸弹。抽吸电子烟也会导致急性呼吸系统疾病，咳嗽、呼吸困难和缺氧。电子烟对发育中的青少年的大脑有害，容易引起认知障碍，如影响注意力和记忆力等问题，日后也可能出现行为和情绪问题，如抑郁症和焦虑症。

我国烟草法令禁止进口、分销、销售烟草制品，报括水烟、无烟烟草、爵烟、电子烟和配件。一旦罪成，初犯者最高1万元罚款，最长6个月监禁或两者兼施；重犯者会面对最高2万元罚款，监禁12个月或两者兼施。

要抑制走私犯罪活动，不重罚很难取得震慑作用，法律应与时并进做出修改。年轻人是我国未来的栋梁，必须珍惜自己的身体，不要为一时的盲目跟随潮流而毁了自己。