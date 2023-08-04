交流站：建国难守国也不易

1965年8月9日是我国历史的转捩点。俗话说“时势造英雄”，建国总理李光耀不但眼光独到，洞悉未来，凡事都经过一番深思熟虑，未雨绸缪地为新加坡人民铺路，把新加坡打造成一个不一样的国家。

李光耀曾说，他不要让人民受苦，而要大家活得有尊严。多年来与邻国纷纷扰扰的水供问题、白礁纠纷、横跨两国的铁道问题，他都依照国际法顺利地妥善处理，赢得国人的尊重。

新加坡是一个对贪腐零容忍的国家，人人都有自己的住房，有退休的养老计划，让年轻一代受双语教育，与世界接轨，又不忘自己的母语文化。政府也不断开拓市场寻找商机，为人民创造工作机会。政府对四大种族一视同仁，都有宗教信仰的自由。

李光耀留给我们的治国遗产，我们必须珍惜。今年是李光耀的百岁冥诞，不幸发生部长、国会议长和国会议员犯错的事件，不禁引起人们质疑我国究竟还能走多远。执政的人民行动党还能有效治理国家吗？

这58年来，新加坡的建国之路并非一帆风顺，经历不少风风雨雨和不如意事。然而，国家领导层都秉承李光耀治国的原则，不遮掩或隐瞒，也不怕会有损执政党的声誉，都敢于面对现实，认真调查严办。这点是值得赞赏的。

维护正直清廉的政治制度，没有任何妥协的余地，这是执政党的核心价值观。行动党在招揽人才时，都会认真观察和筛选，用人从不马虎。可是，人都会受到周遭环境的影响而改变，意志不坚定者，还是有可能受到金钱与情感的诱惑，坠入陷阱。这次的不幸事件在执政党和反对党身上都发生了。

有人调侃行动党“白衣人”的操守，必须比白更白，而最近的一连串丑闻确实对行动党一向来坚守的正直清廉形象有一定的影响，信誉受到不小的打击。

所谓强国必须先强民，国人凡事都应以国家大局为重，倘若政府治理无效，又怎么能执政至今？假如我国政府不够清廉，怎会在国际排名榜上名列前茅？

我们克服了不少困难，度过了58个年头，尤其在刚独立、面对生存危机的时候，能求存求变，化危机为契机，才能逐渐步入佳境。我是土生土长的新加坡公民，深爱国家，也深信政府能客观透明地解决目前的问题，再次让国家名扬海外。