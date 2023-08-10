交流站：新加坡58年成就得之不易

新加坡独立迄今已58年了。每逢国庆日到来时，政府为了让国人欢庆这个重要的节日，都允许他们从7月1日起张挂国旗，直到9月底。国人张挂国旗，除了表示热爱国家，也展现不分种族的团结精神。

国庆日当天，有幸出席国庆庆典的民众，都会全家穿着代表国旗的红白颜色服装，聚集在政府大厦前的大草场，一同观赏高潮迭起的国庆庆典。

庆典节目多姿多彩，除了检阅礼，还有一系列精彩的表演。每年最令人瞩目的是空军的机队划过天际，以及缤纷璀璨的烟花。

回顾58年前，1965年的8月9日，新加坡在一片质疑声中宣布独立。经过多年来的奋斗，求存求变化危机为契机，才冲破逆境，熬过国内的种族动乱、区域的紧张关系、国际金融危机所带来的冲击，努力突围，脱颖而出，闯出成功之路，而后茁壮成长，才有今天的成就。

新加坡在建国总理李光耀的领导下，充分发挥自身的每一项优势，最后成为区域商业枢纽和金融中心，在世界的舞台上占有一席之位。这就是李光耀的“小国大外交”。他认为新加坡可以在“大树”之间，拓宽自己的空间。然而，国际政治的现实是残酷的，一贯依循弱肉强食的丛林法则。在李光耀的国际观中，维持大国间的势力均衡，不仅能相互压抑它们行使强权的欲望，也可遏止区域国家对小国的觊觎与挑衅。

唯有这样，小国才能在强权政治的缝隙中，获取独立与自主的空间。新加坡游走在大国之间，必须避免卷入大国的利益冲突中，确保我国不依附大国，不被大国所操纵，才能保护及伸张自己的利益，得以有尊严地生存与发展下去。

李光耀在国际舞台运用各种方法，使新加坡能在一个相对安全的战略环境下发展经济，而我国在经济上所取得的成就，又进一步提高自身在国际上的声誉和地位。

除了冠病肆虐期间，我国每年的国庆庆典都能大规模地如期举行，是非常难得的。今年庆典的主题“齐心向前进”，是对全体新加坡人的呼吁，希望无论前路遇到任何挑战，国人都能充满信心地共同迈进，齐心协力为我国的未来努力。