交流站：遏制公共场所涂鸦行为

早报网于8月8日报道了一则新闻《波那维斯达地下道墙壁遭涂鸦 警方调查》。这是肆意破坏公物的行为，违法违规，不容姑息。

涂鸦行为并不是什么艺术形式，在新加坡社会是不被允许的，也许在外国，涂鸦是一种艺术，但我们的社会不认同这种“艺术形态”，也就是说国人不可以在公共场所和公共设施上绘画和做任何设计。

涂鸦与画壁画是不同的，壁画是一种艺术，而且是在指定的地方进行，所画出来的作品有主题、有内容，甚至是配合组屋区的某种主题。例如在牛车水，就有很多和早期华人生活相关的壁画，这些壁画体现了我国历史与文化的特色。涂鸦却完全不是如此。它弄脏墙壁，破坏公物，一般上都是些不雅的图案或污言秽语，所以必须严格区别看待。

在外国，常看到公共场所、地铁站外、城墙上和建筑楼梯口，被涂上各种各样的图案设计，不少是一些年轻人发泄情绪的表现。

在新加坡，公共场所和公共设施都应该好好维护，以确保环境的优雅。我国的地铁站都很有特色，是国家的标志，绝对不允许害群之马破坏。年轻人如果遇到什么困难，应该通过其他的方式和途径来宣泄情绪，而不是涂鸦泄愤。新加坡在努力发展成一个优雅的社会，涂鸦的行为就是一种反社会的表现，而且有伤风化，必须全力制止。