交流站：尚达曼当选总统乃众望所归

本届民选总统选举成绩揭晓，不出所料，尚达曼先生众望所归，以70.40%的高得票率当选新加坡第九任总统，可喜可贺。

虽然总统参选人没有像全国大选那样激烈交锋，但为了能够胜出，还是难免出现了一些小波折。竞选期间，尚达曼以书法写下“相互敬重”，让人印象深刻。他自始至终都中规中矩，体现了为人处世一贯的行为原则。

尚达曼参选总统，对人民行动党而言，确实是一个损失。行动党团队成员想必都会怀念他的领导能力、对时事有深度的观点和有智慧的建议。但是，团队应该理解他为何要出来参选总统，因为这符合他多年来在公共服务领域的表现和责任感。尚达曼是个可以凝聚和团结全民的总统人选，也可以在国际舞台上为新加坡发光。

平心而论，尚达曼参选的资格是绰绰有余。他曾是2019年和2020年联合国的人类发展报告咨询理事会联合主席，并领导二十国集团（G20）的全球金融治理专家团。他也是G20筹备及应对冠病疫情资助工作高级独立咨询小组的联合主席，以及联合国设立的“有效多边主义”高层级咨询委员会12名委员中的一位。

尚达曼出任公职约40年，其中22年从政，一共参加了五届大选，担任过教育部长、财政部长、人力部长、副总理以及国务资政兼社会政策统筹部长，阅历丰富，也做出了成绩。

他任职期间，致力打造包容社会政策，以及为低收入新加坡人争取更好的工作机会和薪资。现年66岁的尚达曼是个金融专家，曾协助我国渡过1997年的亚洲金融危机。他的社会治理理念往往发人深省，为人所津津乐道，让人留下深刻的印象。

总统手中握有国家储备金的第二把钥匙，可是这把钥匙绝不能轻易启动。储备金是经政府多年妥善治理，辛苦攒下来的积蓄。积谷防饥，有备无患，绝对不可滥用。储备金是我们留给后代美好未来的多一层保障，也是我们生存和发展的本钱。

竞选期间，有些言论把总统当成可以制衡政府的权力中心，这种说法是危险的。新加坡人民渴望的是一个稳定和有效的政府，团结一致的社会。因此，国人才会在这次总统选举，作出明确的委托。我们需要一位超越党派，团结所有国民的称职总统，一位能在国际社会上广受尊重，把新加坡的美名带到世界各地的总统。尚达曼如今高票当选，当之无愧也胜任有余。