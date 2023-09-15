交流站：“乐龄”悲喜参半 仍可活出质量

《联合早报·言论》版于9月8日刊登了新加坡廵回大使许通美教授所撰写的《在新加坡养老的喜与悲》的中文翻译版。文章语重心长地深入剖析了我国高龄老人的“三大欢喜”“三大悲哀”与“生死之思”的课题。读后确实发人深省，其中尤以生命终点的课题，赞同之余，感触良多，不禁心有戚戚焉。

首先，许教授的“喜之一”指的是年长者仍有工作。年届85岁的许教授仍在全职的岗位上，令人赞赏之余，更是羡慕不已。这不仅证实了年长者的个人能力与对社会的奉献，更充分彰显了生命的价值与意义。但诚如文中指出，“大多数年长的新加坡人没有我这么幸运。他们被要求从工作岗位上退下来。”事实上，本地许多年逾六七十岁的年长者都已失去了工作。

“喜之二”是年长者有家人儿孙相伴。孩子成家后生儿育女，就能含饴弄孙，其乐无穷。这无形中也证实了成家立业，生儿育女乃人生的幸福。最后，“喜之三”是出色的医疗体系。我国有世界一流的医务人员，使国人能获得优质的医疗服务。

另外，文章剖析的“三大悲”分别为：“悲之一”是老年歧视。年长者得不到社会的尊重，在就业和其他方面受到歧视。“悲之二”是儿女不孝。不孝顺父母的子女，反倒要父母孝顺他们，这无疑是老人的悲哀。“悲之三”则是贫困孤独。面对这两类处境的老人，很难能有尊严地活着，个中的悲哀非同一般。

许教授文末还进一步提出有关“生死之思”的重大课题。这涉及我们生命中难以承受的负担，但却又必须认真面对并深入探讨。许教授是希望能让年长者保有“有尊严地死去”的选择，以免遭受病痛的折腾，饱受生活质量下降的痛苦。

身为立国一代，我深切理解年长者的喜与悲、苦与乐，尤其面临网络时代日新月异的科技挑战。既是如此，与其哀叹，不如积极地勇于面对。近日我国推出的“数码乐龄计划”及“健康SG计划”等，目的都在于协助年长者与时俱进，希望乐龄人士能活出质量。