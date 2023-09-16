交流站：珍惜新加坡努力的成果

新加坡建国迄今已经步入了第58年，经过三代领导人无怨无悔努力地付出，我国已从一个天然资源奇缺的第三世界小岛国，晋升为一个先进发达的国际都会，还在国际舞台占有一席之位。在这短短的50多年里有如此超然的成果，令周遭国家都惊叹又羡慕不已。

殖民地时代贪官处处，违法犯纪都可以花钱消灾。巴刹小贩在秤锤上做手脚，非法赌摊和售卖走私香烟，都可以用钱销案。

为了惩治贪腐，殖民地政府于1952年成立了贪污调查局，成立初期成效不佳，因为贪腐在当时已是一种生活方式，积重难返。

李光耀于1960年修改制定了《防止贪污法》，倾全力支持贪污调查局，授权贪污调查局人员有充分的调查权和执法权。他说：“如果一个人所拥有的资产，超出其正式的收入，将假设他已涉嫌贪污，他得说出超出其收入资产的来源。”

打从那时开始，以至后来历届政府领导人，都秉承了人民行动党的清廉原则，经历了这50多年，新加坡才能有良好的政风和营商环境，并不断累积国家储备金以未雨绸缪。因此国家发展路程上虽然经历了多次的经济风暴和金融危机，新加坡都没有倒下。

国强民富不是理所当然的，要经过好几代人的努力。如今我们有坚强的国防，先进发达的军事科技网络，保家卫国的军队；约有近九成的国人都拥有自己的房产，几乎人人都有退休储蓄，可以过至少清淡的日子。

坚守既定的国策，各大种族平等，宗教信仰自由，劳资政三方紧密合作，人民就可以安居乐业。这是建国总理李光耀先生留给我们的宝贵政治遗产，国人必须珍惜并延续下去。

我国第四代领导班子基本形成。我们未来的日子和命运就掌握在政府和人民手中。我们要珍惜当下，展望未来。但愿我们的后辈生活会越来越好。