交流站：综合诊疗所电脑系统错误收费

收到卫生部的健康SG计划短信邀请后，我上网登记，并选择了盛港综合诊疗所，因为我一直都在那里看医生和拿药，它有我的完整医疗记录。

9月12日，按照登记规定的预约时间，是我第一次前往综合诊疗所接受免费健康咨询的日期。当天，一位女医生查看我的病史和健康状况后，告诉我这只是例行程序，问诊完全免费。因此，我须按照原定的预约时间向我的医生咨询。

前后不到10分钟，我便离开了综合诊疗所。两天后，我却收到盛港综合诊疗所的信息，通知我9月12日看医生须支付5.18元的费用。这让我感到困惑，因为医生明确告诉我，当天所有的服务都是免费的。而且，健康SG计划的规定也非常清楚，首次健康咨询是免费的。

我感到不满，亲自前往盛港综合诊疗所要求澄清这个问题。前台收银员告诉我这是系统的漏洞。任何前来咨询的病人，系统都会自动收取5.18元。如果有病人来询问，他们就会更正系统，取消这项费用。我问她，如果病人自己没有察觉到这个问题，那岂不是白白付费吗？收银员只是微笑着，没有回答。

为什么明知电脑系统有这个纰漏，却没有及时修复呢？健康SG计划已推行一段时间，我相信系统已多次收取额外费用，对于没有提出异议的病患，综合诊疗所是否会主动退还收费呢？