交流站：须关注社媒平台买毒贩毒趋势

新加坡一向来对毒品采取零容忍的态度，可是还是有不少人因吸毒被逮捕、因贩卖毒品被判刑。我国政府一直严肃看待滥用毒品的问题，虽曾面对国外一些主张毒品合法化或反对死刑组织和媒体舆论的指指点点，但对毒贩与嗜毒者的执法绝不手软。

毒品害人不浅，滥用包括大麻在内的毒品，不但带来犯罪问题，还会引发许多健康、社会和家庭问题。

根据《联合早报》记者统计，中央肃毒局今年上半年发出的文告显示，有至少31名30岁以下年轻嗜毒者被捕，而单在今年7月，落网的30岁以下年轻嗜毒者就有至少19人，情况令人担忧。

根据报道，Telegram上至少有10个群组售卖冰毒和大麻等毒品，公然标明毒品的类别、等级及售价，难怪青少年可以这么轻易买到毒品。肃毒局指出，自2019年来，已逮捕超过500名在Telegram上交易的毒犯。

青少年的好奇心很强，也容易受朋友影响，人生历练不够，缺乏抗压能力，一旦从吸食大麻或其他毒品中获得短暂的愉悦感，很可能就会让他们一直想通过这种途径纾解压力和郁闷的心情。

每个国家在管制大麻上的做法不一，网络资讯无远弗届，若不善加引导，年青人容易陷入误区，产生似是而非的观念，比如既然不是每个国家都把大麻列为毒品，吸食大麻就未必真的有害。

不法分子利用社媒对青少年灌输“冰毒、大麻等不算是毒品”的洗脑工程，几乎可以摧毁政府和学校辛苦灌输“毒品有害观念”的努力。父母和教师都应该多关心青年，也多关注他们的网上活动。

现在大家生活越来越离不开社交媒体，而网络平台存有许多灰色地带，要完全杜绝网上买毒贩毒问题，并非易事，但有关当局还是须要继续加强跟社交、网络平台合作，投入更多精力，利用科技等，找到突破口，让宣导和取缔行动更有效。