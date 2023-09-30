交流站：《早报》百年喜庆更上层楼

我与华文报结缘是从中学时代开始，迄今已超过半个世纪，当年印刷版报章的油墨香，至今还令我难以忘怀。

谈论《联合早报》，就得先了解《早报》的由来。我们华族的先辈，早期都是从中国南方，移民落户石叻坡（今天的新加坡）。他们一般都不是富商巨贾，但勤奋节俭，眼光独到，懂得如何经商投资，所以能致富。他们富裕后，把对华人的价值观和华族历史文化的传承视为己任，要继续发扬光大，因此出资创办报社。

1923年9月6日，陈嘉庚创办了《南洋商报》；1929年1月15日，胡文虎创办了《星洲日报》。那个年代，本地同时有两份华文大报，都紧扣着社会发展的时代动脉，目的是要帮助落户本地的华人，了解中国和世界的动向，也为推动工商业的发展做出贡献。

这两份报刊于1983年3月15日进行重组与改革，合并为《南洋·星洲 联合早报》。今天的《早报》以1923年9月6日《南洋》创刊为历史起点，因此在9月举办百年报庆。

《早报》向来对华社课题非常关注，是政府与人民之间上情下达不可或缺的沟通桥梁。华文报读者可以获得最新信息，充分了解政府的各项政策和国际局势的发展。

《早报》已成为本区域的一份重要华文报章，并在中国享有一定的声誉，为华人世界读者提供新加坡视角，真实地报道和评论时事。更为重要的是，这份报纸提供世界各国的不同观点，协助我国的华文读者从自己的视角去了解国际社会，因而赢得海内外读者的欢迎和支持。

《早报》内容丰富，包罗万象，除了新加坡新闻、中国和国际新闻外，还有体育、财经新闻和言论等。《现在》版的内容更是多样化，有文学创作的《文艺城》、专线记者采访本地文艺工作者的《艺苑》、专栏作者的《四方八面》，还有娱乐和广告版。

《早报》提供各种各样的信息，足以让国人“足不出户能知天下事”。倘若一天没有《早报》，我就会觉得好像缺少了什么。因为《早报》已是我每天不可或缺的一份丰富精神粮食。