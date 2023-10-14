交流站：乐龄不言休是件好事

乐龄原本就应是快乐的年龄，因为剩余的黄金岁月也不多了，能够享受就得享受，不要辜负自己，还没完成的心愿就得尽快去完成，免得遗憾。

倘若乐龄人士身体硬朗健康，想继续在职场上驰骋打拼，过自己认为是快乐的日子，未尝不是件好事。不过，乐龄人士凡事应量力而为，毕竟体力不能与年轻人相比，但是凭借丰富的经验，还是能继续为社会做出贡献。

每当旅客到访我国，看到机场清洁员工、行李推车地勤人员、食阁工作人员、德士司机等，不少都是乐龄人士，就觉得很奇怪，为何这些到了退休年龄的年长者，不能像他们一样到处旅游，享受人生？

新加坡将在2026年步入超老龄化社会，到时人口中有21%超过65岁，因此，延长退休年龄是务实的做法。同时，由于世界局势不稳定，通货膨胀的势头未见减缓，更多人为了维持生计，或许必须调整原有的退休计划，延长个人创造收入的年月。这种现象在许多国家都有，主要是因为生育率下滑，人口替代率不足。因此我们不得不增加外国员工，毕竟他们是劳动市场的另一股生力军。

根据一项调查，六成受访者认为年龄歧视是妨碍年长员工继续就业的主要原因。雇主对待年长员工的态度得改变，不该歧视。除此之外，随着市场的改变，新科技将逐步取代重复性的工作，员工都要与时并进，积极接受培训，掌握新技能。雇主应重新设计工作与流程，让更多年长员工有机会回到工作岗位，继续为劳动市场做出贡献。

新科技无法完全取代人力，有些领域还是须要依靠人力。目前劳动力短缺主要是因为多年来的生育率不足。这是发达国家共同面对的棘手问题。延长退休年龄，可让年长者填补劳动力市场的短缺，也能让年长者继续自力更生，活得更有尊严。继续工作一来容易打发时间，维持身心健康与生活的品质，又可减缓自己对社会医疗保健和福利制度构成的压力，一举两得。