交流站：文化艺术体育开支并非可有可无

新加坡管理大学和新加坡政策研究所用两年完成的“家庭需求调查”和“基本需求公众认知调查”中，一个重要结果显示：若须重新分配政府资源，多数民众认为可以优先削减艺术、体育和文化开支。

这一结果在情理之中，毕竟大家都知道“没有饭吃谈什么艺术”，把那些培养运动员的钱拿来解决基本需求似乎更为合理。然而，我们能否仅凭这份调查结果，就真的减少国家的文化艺术体育预算呢？

《史记·管晏列传》中提到“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”，讲的是温饱与文化的关系。在满足了生存的基本需求之后，教化民众的礼仪荣耻，是统治者的治民之道。人们往往误以为这就是先温饱后文化的政策依据，而故意忽略了文中的后一句：“四维不张，国乃灭亡。”四维，指的是礼仪廉耻，是立国之根本，是超越温饱的价值观念，是文化层面的东西。温饱固然重要，文化认同与建树更为重要。

文化的发展仰仗经济基础，这是无可厚非的，但这两者之间绝不是先后顺序的关系，而是相互促进、共生共赢的。再贫穷的国家也要发展文化、投资艺术、保留遗产，因为文化是一个延续演进、不停传承的过程。

你不能说只摘木瓜，而不花时间与精力种植木瓜树。你不能说全民都有冰箱洗衣机了，文化艺术就都可以从天而降。是的，你可以买国外的绘画、音乐、电视剧，但你买不来国家的认同感、国民的自豪感。

这些必须建立在本国民众的文化艺术体育底气上。约瑟林的一面奥运金牌，足以让举国人民欢庆；一座莱佛士的雕像，告诉世界小红点有几百年的历史。如果我们不再花钱投入任何体育项目，让所有的博物馆自生自灭，不再拨款支持各类艺术团体，新加坡会变成什么样子？

在新加坡，“冰箱与洗衣机”与文化发展绝不是鱼与熊掌的问题，而是唇齿相依的问题。我们要有“冰箱与洗衣机”，更要有自己的文化、体育、艺术、遗产。如果不幸成为文化沙漠，新加坡将变成一个度假村，在国难危机时，会是一盘散沙。缺少母语文化的投入与建设，新移民找不到文化的纽带，他们会很难扎根于此。文化艺术体育等的投入，帮助树立新加坡这一金字招牌，间接推动国外投资增长，增加国人就业机会，帮助更多国人实现基本生活需求或达到更好的生活质量。

当然，每个国家都有弱势群体，他们确实还在为一日三餐奔波，新加坡也不例外。我们当然要为他们着想，尽社会之力扶持他们，让他们跟上国家发展的步伐。

但新加坡站在世界发达经济体的前列，应该还不至于为了帮助这一少数群体，而牺牲掉文化体育艺术发展的预算。法国的富裕程度低于新加坡，人均GDP大概是我们的一半多，但法国政府用于文化艺术体育方面的预算，高过我国1.5倍。

希望社会大众能正确解读这一调查结果。我们更相信决策者可以权衡社会与国家的长远利益，而作出明智的选择。