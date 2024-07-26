交流站：学生全面发展有赖共同努力

谨答复《联合早报·言论》于7月17日刊登的李卓佳作者评论《学校课外活动应更个性化及包容》：

我们感谢李女士就学生参与课程辅助活动（CCA）提出的意见。

课程辅助活动对学生的全面发展至关重要，是学生发现自己的兴趣爱好，发展品格与社会情感能力，以及培养对所选活动终身热爱的平台。

我们的学校提供多样化的课程辅助活动，包括体育运动、视觉和表演艺术、制服团体，以及俱乐部和学会，以满足学生的不同兴趣。无论学生最初的水平如何，学校都会为他们提供资源，确保他们能够掌握必要的技能，有意义地参与课程辅助活动，并在活动中成长。

在课程辅助活动的分配上，学校会尽量配合学生的兴趣。然而，允许学生参加他们所选择的课程辅助活动，存在局限性，我们须注意这样做所带来的利弊得失。例如，在个别课程辅助活动更受欢迎的学校，让学生参加他们首选的课程辅助活动，可能会导致较不受欢迎的课程辅助活动被迫停办，从而减少一些学生的选择。由于人手和设施有限，每所学校可提供的课程辅助活动种类，以及每项活动的参与人数都是有限的。因此，中学可能需要为热门的课程辅助活动进行选拔。为了让参加课程辅助活动的方式更具包容性，大多数小学已不再为课程辅助活动进行选拔，许多小学也提供一些娱乐性而非竞技性的体育课程辅助活动。

为了解决这些问题，扩大学生参加各种活动的机会，我们已开始通过特定学校之间的合作，或通过统一开办的课程辅助活动策略伙伴计划（Strategic Partnership CCA），让来自不同中学的学生聚集在一起，追求共同的兴趣。教育部正在探讨扩大这项计划，为学生提供更广泛的活动。

李女士对学生的体育运动量感到担忧。学校通过体育课程，鼓励学生过积极健康的生活方式。学生每周至少要上两个小时的体育课，学习养成良好的健康习惯，如定期参加体育活动和健康饮食。

除了学校的努力之外，家长在培养和加强孩子在家的良好健康习惯方面，也发挥着关键作用。例如，家长可以鼓励孩子放学后和周末参加户外活动。一起参加体育活动或运动，也是建立亲子关系的好机会。

教育部和学校会继续支持学生的全面发展和促进他们的身心健康，也请家长与我们一起努力。

（教育部学生发展课程司（第二司）统筹司长陈允晶）