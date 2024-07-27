交流站：新谣之夜：找回遗忘的自己

最近带孩子去听《明天42不老的梦》演唱会，那是我们有生以来的第一个新谣演唱会。一整晚，我们聆听了早期的控制塔、梁文福、巫启贤的歌曲，中期的吴庆康、叶良俊唱出的学生和恋爱的情怀，直到后期曲风与和音特别的梦飞船……真有如乘坐时光穿梭机。

正如主办方弹唱人工作室的蔡忆仁所说，那晚是属于新加坡的集体回忆，情感共鸣。他人有泰勒丝（Taylor Swift），我们有新加坡特制的新谣（Tailor-Made for Singapore）。

新谣的集体回忆，疗愈我们的心灵。

我年纪应该不比多数观众大，但我从幼儿时期就开始听新谣与华语广播电台。新谣已经陪伴我40年了。当我牙牙学语并努力学听写时，便学唱了《大苹果》，也初次听姜鄠的《恋之憩》和颜黎明的《青春123》。那晚，我第一次现场听姜鄠演唱《恋之憩》，也想起了他的另一首歌《边缘少年》。

之后，通过吴庆康的《我的朋友我的同学我最爱的一切》，配合大荧幕上新加坡早期学校的照片，我仿佛回到了学生时代。当年获得学习奖、与朋友一起欢欣鼓舞的情景历历在目。这些回忆勾起遗忘的自我，让人再次感受到力量。

在今天的生活中，我们有时因困难和困境而忘记自己美好的一面。通过《明天42不老的梦》演唱会勾起的暖心回忆，我找回遗忘的自己，获得莫大的正能量。希望其他观众也能有同样的感受。